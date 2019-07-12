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Происшествия

«Поспать прилёг»: в Ярославле на дороге опрокинулся трактор

Авария произошла в 9 утра

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В ДТП никто не пострадал

Фото: «Первый Ярославский автопортал» / Vk.com

Сегодня в 9 утра на пересечении улицы Магистральной и Мышкинского проезда опрокинулся трактор.

— За рулём трактора «Беларус» находился мужчина. В ДТП никто не пострадал. Причины аварии выясняются, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.

Ярославцы уже успели пошутить по поводу ДТП в соцсетях.

— Устал, поспать прилёг, — пишет в «Подслушано в Ярославле» Иван Куприянов.

— Неудачный дрифт, — считает Михаил Степанов.

Совсем недавно в Ярославской области произошло ДТП с участием эвакуатора. Там последствия были более серьёзные.

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