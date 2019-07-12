«Поспать прилёг»: в Ярославле на дороге опрокинулся трактор

В ДТП никто не пострадал
Фото: «Первый Ярославский автопортал» / Vk.com
Сегодня в 9 утра на пересечении улицы Магистральной и Мышкинского проезда опрокинулся трактор.
— За рулём трактора «Беларус» находился мужчина. В ДТП никто не пострадал. Причины аварии выясняются, — сообщили в УГИБДД по Ярославской области.
Ярославцы уже успели пошутить по поводу ДТП в соцсетях.
— Устал, поспать прилёг, — пишет в «Подслушано в Ярославле» Иван Куприянов.
— Неудачный дрифт, — считает Михаил Степанов.
Совсем недавно в Ярославской области произошло ДТП с участием эвакуатора. Там последствия были более серьёзные.