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Женщина в реанимации: полиция ищет водителя ВАЗа, который врезался в иномарку и уехал с места ДТП

Подробности серьёзного ДТП в Ярославской области

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Водитель и пассажир «Рено» госпитализированы

Фото: ГУ МЧС по ЯО

39-летняя женщина попала в реанимацию после ДТП, которое произошло накануне.

Около 19:03 в Угличе на перекрестке Ленинского шоссе с улицей Заводской автомобиль ВАЗ-2112 на регулируемом перекрестке не пропустил при повороте налево машину «Рено», которая имела преимущество. От удара иномарка врезалась в дерево.

— В результате ДТП водитель «Рено», 39-летняя женщина, попала в реанимацию. 17-летняя пассажирка госпитализирована с травмами, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Водитель ВАЗа с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. По факту аварии возбудили уголовное дело.

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КОММЕНТАРИИ (0)

Димон
12 июл 2019 в 11:15

фото огонь)))