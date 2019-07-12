Женщина в реанимации: полиция ищет водителя ВАЗа, который врезался в иномарку и уехал с места ДТП

39-летняя женщина попала в реанимацию после ДТП, которое произошло накануне.

Около 19:03 в Угличе на перекрестке Ленинского шоссе с улицей Заводской автомобиль ВАЗ-2112 на регулируемом перекрестке не пропустил при повороте налево машину «Рено», которая имела преимущество. От удара иномарка врезалась в дерево.

— В результате ДТП водитель «Рено», 39-летняя женщина, попала в реанимацию. 17-летняя пассажирка госпитализирована с травмами, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Водитель ВАЗа с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. По факту аварии возбудили уголовное дело.