ДТП на перекрёстке: стали известны причины и последствия аварии, где «Газель» разорвало на части

Водитель получил небольшие травмы
Фото: Дмитрий Горельченков / «Первый Ярославский автопортал»
Сотрудники ГИБДД рассказали о причинах и последствиях сегодняшней аварии на трассе Ярославль — Рыбинск.
ДТП произошло в 09:30 на неравнозначном перекрёстке. 25-летний водитель «Газели», выезжая со второстепенной дороги, не уступил 34-летнему водителю «Газели», который имел преимущество.
— В результате небольшие травмы получил 25-летний водитель. Ему назначили амбулаторное лечение, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.