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ДТП на перекрёстке: стали известны причины и последствия аварии, где «Газель» разорвало на части

Что рассказали ярославские сотрудники ГИБДД

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Водитель получил небольшие травмы

Фото: Дмитрий Горельченков / «Первый Ярославский автопортал»

Сотрудники ГИБДД рассказали о причинах и последствиях сегодняшней аварии на трассе Ярославль — Рыбинск.

ДТП произошло в 09:30 на неравнозначном перекрёстке. 25-летний водитель «Газели», выезжая со второстепенной дороги, не уступил 34-летнему водителю «Газели», который имел преимущество.

— В результате небольшие травмы получил 25-летний водитель. Ему назначили амбулаторное лечение, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

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