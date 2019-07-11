Безжалостные соседи: оставшуюся без крова пенсионерку хотят засудить за пожар в её квартире

Всё, что осталось от квартиры
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com
65-летняя пенсионерка из Ярославля в один миг потеряла всё. 22 июня у женщины сгорела квартира. К счастью, в тот момент дома никого не было. Но огонь уничтожил все вещи, стены, потолки, мебель.
Хозяйка квартиры, можно сказать, одинока. Как говорят соседи, у женщины есть сын. Но он не слишком интересуется жизнью матери и где находится сейчас, непонятно.
После пожара женщина переехала жить на дачу. Но тот дом непригоден для жизни зимой. Поэтому соседи женщины своими силами решили ей помочь.
— Нам требуются в помощь рабочие руки, чтобы сделать ремонт в квартире, нужны стройматериалы — гипсокартон, профили, саморезы, фанера, линолеум, обои. Может, у кого-то есть остатки после ремонта в своей квартире. Очень нужен электрик. А также мебель и предметы интерьера, — говорит Инна, соседка пенсионерки.
Сегодня утром муж Инны и ещё один доброволец вынесли несколько мешков мусора из квартиры. Чтобы управляющая компания приехала и забрала мусор, пришлось позвонить 18 раз.
Инна рассказала, что помимо этой напасти, пенсионерке грозит ещё одна беда. Соседка снизу собирается подавать на неё в суд, так как пожарные, тушившие огонь, залили её квартиру.
— Эта бессовестная женщина хочет отсудить сто тысяч рублей у пенсионерки, которая не работает и осталась без жилья, — рассказывает Инна.
Предварительная причина пожара, по словам Инны, — поджог.
В управлении МЧС по Ярославской области факт пожара подтвердили.
— Сообщение о пожаре поступило в 05 часов 14 минут 22 июня. Пострадавших нет, — сообщили спасатели.
По словам соседей, женщина обратилась за помощью в администрацию и ей пообещали оказать помощь через месяц, но выплатить всего ничего — два прожиточных минимума.
Прожиточный минимум для пенсионеров в Ярославской области — 8 225 рублей в месяц.
Однако в мэрии Ярославля данную информацию опровергли.
- Погорельцы в администрацию не обращались. Обращалась только соседка снизу. Чтобы получить помощь, женщине нужно написать заявление в территориальный отдел социальной поддержки, - ответили в мэрии Ярославля.
Если вы хотите помочь пенсионерке, можете позвонить по телефонам 8 965 726-33-29, 66-33-29.