11 июля четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Происшествия

Безжалостные соседи: оставшуюся без крова пенсионерку хотят засудить за пожар в её квартире

Ярославне требуется любая помощь

Поделиться

1 320
4 Обсудить

Всё, что осталось от квартиры

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

65-летняя пенсионерка из Ярославля в один миг потеряла всё. 22 июня у женщины сгорела квартира. К счастью, в тот момент дома никого не было. Но огонь уничтожил все вещи, стены, потолки, мебель.

Хозяйка квартиры, можно сказать, одинока. Как говорят соседи, у женщины есть сын. Но он не слишком интересуется жизнью матери и где находится сейчас, непонятно.

После пожара женщина переехала жить на дачу. Но тот дом непригоден для жизни зимой. Поэтому соседи женщины своими силами решили ей помочь.

— Нам требуются в помощь рабочие руки, чтобы сделать ремонт в квартире, нужны стройматериалы — гипсокартон, профили, саморезы, фанера, линолеум, обои. Может, у кого-то есть остатки после ремонта в своей квартире. Очень нужен электрик. А также мебель и предметы интерьера, — говорит Инна, соседка пенсионерки.

Сегодня утром муж Инны и ещё один доброволец вынесли несколько мешков мусора из квартиры. Чтобы управляющая компания приехала и забрала мусор, пришлось позвонить 18 раз.

Инна рассказала, что помимо этой напасти, пенсионерке грозит ещё одна беда. Соседка снизу собирается подавать на неё в суд, так как пожарные, тушившие огонь, залили её квартиру.

— Эта бессовестная женщина хочет отсудить сто тысяч рублей у пенсионерки, которая не работает и осталась без жилья, — рассказывает Инна.

Предварительная причина пожара, по словам Инны, — поджог.

В управлении МЧС по Ярославской области факт пожара подтвердили.

— Сообщение о пожаре поступило в 05 часов 14 минут 22 июня. Пострадавших нет, — сообщили спасатели.

По словам соседей, женщина обратилась за помощью в администрацию и ей пообещали оказать помощь через месяц, но выплатить всего ничего — два прожиточных минимума.

Прожиточный минимум для пенсионеров в Ярославской области — 8 225 рублей в месяц.

Однако в мэрии Ярославля данную информацию опровергли.

- Погорельцы в администрацию не обращались. Обращалась только соседка снизу. Чтобы получить помощь, женщине нужно написать заявление в территориальный отдел социальной поддержки, - ответили в мэрии Ярославля.

Если вы хотите помочь пенсионерке, можете позвонить по телефонам 8 965 726-33-29, 66-33-29.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

сгорела квартира

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

гость
11 июл 2019 в 15:06

Жалко конечно пенсионерку - но зачем же так зло про соседку- бессовестная - а ей откуда брать деньги на ремонт - администрация ей не компенсирует -только по решению суда

Алекс
11 июл 2019 в 16:23

Безжалостные соседи? Да еще и в заголовке? А кто пожалеет соседей, которым ни за что причинили ущерба на 1/3 среднего дохода обычного ярославца. У меня тоже нет лишних 100 тыс прощать всем и все. Если вдруг и правда поджог, то в суде отобьется с заключением о причинах пожара, а если вина бабули, то извините.

11 июл 2019 в 16:07

Весьма интересная версия про поджог пустой квартиры ничем не примечательной пенсионерки. Наверняка, с проводкой проблемы были, а отремонтировать денег жалела. И соседка снизу может и не бессовестная вовсе. Неизвестно, сколько ей лет, какой финансовый достаток и как давно сделан ремонт в ее квартире. Там, простите, может вся мебель испорчена. Никто не застрахован от подобных случаев, но очень уж однобокое суждение о совести