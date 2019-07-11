Безжалостные соседи: оставшуюся без крова пенсионерку хотят засудить за пожар в её квартире

65-летняя пенсионерка из Ярославля в один миг потеряла всё. 22 июня у женщины сгорела квартира. К счастью, в тот момент дома никого не было. Но огонь уничтожил все вещи, стены, потолки, мебель.

Хозяйка квартиры, можно сказать, одинока. Как говорят соседи, у женщины есть сын. Но он не слишком интересуется жизнью матери и где находится сейчас, непонятно.

После пожара женщина переехала жить на дачу. Но тот дом непригоден для жизни зимой. Поэтому соседи женщины своими силами решили ей помочь.



— Нам требуются в помощь рабочие руки, чтобы сделать ремонт в квартире, нужны стройматериалы — гипсокартон, профили, саморезы, фанера, линолеум, обои. Может, у кого-то есть остатки после ремонта в своей квартире. Очень нужен электрик. А также мебель и предметы интерьера, — говорит Инна, соседка пенсионерки.