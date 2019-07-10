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В Ярославской области на трассе произошло страшное ДТП: два человека погибли

Стали известны подробности аварии с участием трёх автомобилей

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Смертельная авария произошла на 380-м километре трассы Москва — Холмогоры

Фото: Максим Кузницын

Сегодня около полудня на трассе Москва — Холмогоры произошло страшное ДТП. В результате аварии погибли люди.

— Это случилось в Ярославской области недалеко от границы с Вологодской областью, — рассказал очевидец ДТП Максим Кузницын. — Столкнулись три машины — две «Лады» и «УАЗ-Патриот». На месте аварии один труп лежал накрытым.

25-летние водитель и пассажир «Лады-Приоры» скончались в результате аварии

25-летние водитель и пассажир «Лады-Приоры» скончались в результате аварии

Как стало известно журналистам 76.RU, погиб водитель «Лады-Приоры», который, по предварительным данным, и стал виновником ДТП. Он умер ещё до приезда медиков. Ещё один парень, его ровесник, который ехал вместе с ним на пассажирском сиденье, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По предварительным данным, виновником ДТП стал погибший водитель&nbsp;«Лады-Приоры»

По предварительным данным, виновником ДТП стал погибший водитель «Лады-Приоры»

— Водитель «Лады-Приоры» ехал по обочине в сторону Ярославля, — сообщили в управлении МВД России по Вологодской области. — В попутном направлении ехал автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 43-летнего мужчины. Потом «Приора» выскочила на дорогу и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с УАЗом, в котором ехал 36-летний мужчина. Зацепила авария и «Гранту».

К месту аварии примчались спецслужбы из Грязовца Вологодской области

К месту аварии примчались спецслужбы из Грязовца Вологодской области

На место выехали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД из ближайшего райцентра — Грязовца. Медики на месте оказали помощь водителю уазика, люди из «Лады-Гранты» серьёзных травм не получили.

Ещё одно серьёзное ДТП произошло сегодня в Ярославской области на трассе в Рыбинском районе. Там столкнулись эвакуатор и автобус. Страшные кадры с места аварии попали в интернет.

Обновлено в 17:51

Стало известно, что погибший водитель «Лады-Приоры» — житель Ярославской области. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
10 июл 2019 в 17:59

Куда ж вы торопитесь?
Сколько ещё надо смертей на дорогах, что перестали нарушать скоростной режим???
На том свете все будем, не спешите!