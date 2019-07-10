В Ярославской области на трассе произошло страшное ДТП: два человека погибли

— Это случилось в Ярославской области недалеко от границы с Вологодской областью, — рассказал очевидец ДТП Максим Кузницын. — Столкнулись три машины — две «Лады» и «УАЗ-Патриот». На месте аварии один труп лежал накрытым.

Сегодня около полудня на трассе Москва — Холмогоры произошло страшное ДТП. В результате аварии погибли люди.

Как стало известно журналистам 76.RU, погиб водитель «Лады-Приоры», который, по предварительным данным, и стал виновником ДТП. Он умер ещё до приезда медиков. Ещё один парень, его ровесник, который ехал вместе с ним на пассажирском сиденье, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

— Водитель «Лады-Приоры» ехал по обочине в сторону Ярославля, — сообщили в управлении МВД России по Вологодской области. — В попутном направлении ехал автомобиль «Лада-Гранта» под управлением 43-летнего мужчины. Потом «Приора» выскочила на дорогу и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с УАЗом, в котором ехал 36-летний мужчина. Зацепила авария и «Гранту».

На место выехали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД из ближайшего райцентра — Грязовца. Медики на месте оказали помощь водителю уазика, люди из «Лады-Гранты» серьёзных травм не получили.



Ещё одно серьёзное ДТП произошло сегодня в Ярославской области на трассе в Рыбинском районе. Там столкнулись эвакуатор и автобус. Страшные кадры с места аварии попали в интернет.



Обновлено в 17:51



Стало известно, что погибший водитель «Лады-Приоры» — житель Ярославской области. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП.

