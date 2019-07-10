«Девочка сильно скучала по маме»: в Рыбинске школьница разбилась, упав с крыши 14-этажного дома

Вчера в Рыбинске прошли похороны 15-летней школьницы. Девочка упала с крыши 14-этажного дома.



— Отец положил ей большой букет роз на могилу. Она была вся в белом, как невеста. Фата закрывала лицо. Её подруга, которая была с ней на крыше, сначала себя винила в случившемся. Ей пришлось даже записаться к психологу, — рассказала знакомая школьницы. — Но у Кати (имя изменено. — Прим. ред.) это была не первая попытка.

По словам знакомых, девочка очень сильно скучала по маме. Она погибла ровно в тот же день 11 лет назад на глазах у трёхлетней дочери. В семье были разногласия.

