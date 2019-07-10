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«Девочка сильно скучала по маме»: в Рыбинске школьница разбилась, упав с крыши 14-этажного дома

Новые подробности трагической истории

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Школьница погибла, выпав из окна многоэтажки

Фото: «Яндекс.Карты», Vk.com 

Вчера в Рыбинске прошли похороны 15-летней школьницы. Девочка упала с крыши 14-этажного дома. 

— Отец положил ей большой букет роз на могилу. Она была вся в белом, как невеста. Фата закрывала лицо. Её подруга, которая была с ней на крыше, сначала себя винила в случившемся. Ей пришлось даже записаться к психологу, — рассказала знакомая школьницы. — Но у Кати (имя изменено. — Прим. ред.) это была не первая попытка. 

По словам знакомых, девочка очень сильно скучала по маме. Она погибла ровно в тот же день 11 лет назад на глазах у трёхлетней дочери. В семье были разногласия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Продолжается проверка.

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КОММЕНТАРИИ (2)

ггг
10 июл 2019 в 16:42

вырождающаяся нация

Олег
10 июл 2019 в 19:40

Исправьте подпись к фото