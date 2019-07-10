Пьяная ушла гулять: пятилетнего ребёнка, который выпал из окна, отобрали у матери

44-летняя жительница Углича, которая ушла гулять, оставив 5-летнего ребёнка дома одного, пойдёт под суд.

По данным следствия, 14 мая 2019 года женщина, изрядно выпив дома, решила, что на этом останавливаться не стоит. Она ушла из квартиры, оставив сына спящим. Женщина знала, что окна на кухне распахнуты, но не придала этому значения. Проснувшись, мальчик начал искать маму. Он зашёл на кухню, забрался на подоконник и упал из окна третьего этажа.

— В результате полученных травм здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Мальчика забрали из семьи социальные службы, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.