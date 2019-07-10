В Ярославской области загорелся торговый центр: фото и видео с места ЧП

Пожар начался около трёх часов утра
Фото: Подслушано в Переславле / Vk.com
Сегодня ранним утром в Переславле-Залесском случился крупный пожар. Загорелся торговый центр. Огонь распространялся так быстро, что уничтожил 500 квадратных метров кровли. На место происшествия съехалось пять машин и 21 пожарный. Тушили несколько часов.
— Такие убытки большие, — сочувствуют в соцсетях переславцы. — Тот же салон имеет дорогостоящее оборудование, инвентарь. В магазине обуви товара на несколько десятков тысяч, что не сгорит, то зальёт водой.
Официальная причина пожара пока не названа, но местные жители утверждают, что это поджог.
— Двое в масках разбили стекло на втором этаже и подожгли, — говорит свидетель происшествия Екатерина Харибина. — Я живу рядом, соседи видели и муж работает на пожаре. Сказал, что это поджог.
Осенью мы писали о пожаре в торговом центре «Яркий» в Ярославле. Тогда всех людей срочно эвакуировали. Спасатели выясняли, что случилось.