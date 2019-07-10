10 июля среда
СЕЙЧАС +14°С
usd 63.77
eur 71.46
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 63.77
eur 71.46

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославской области загорелся торговый центр: фото и видео с места ЧП

Подробности и одна из версий пожара

Поделиться

1 530
Обсудить

Пожар начался около трёх часов утра

Фото: Подслушано в Переславле / Vk.com

Сегодня ранним утром в Переславле-Залесском случился крупный пожар. Загорелся торговый центр. Огонь распространялся так быстро, что уничтожил 500 квадратных метров кровли. На место происшествия съехалось пять машин и 21 пожарный. Тушили несколько часов.

— Такие убытки большие, — сочувствуют в соцсетях переславцы. — Тот же салон имеет дорогостоящее оборудование, инвентарь. В магазине обуви товара на несколько десятков тысяч, что не сгорит, то зальёт водой.

Местные говорят, что горел второй этаж, где расположен отдел с инструментами и садовыми принадлежностями, детский обувной магазин и салон красоты

Местные говорят, что горел второй этаж, где расположен отдел с инструментами и садовыми принадлежностями, детский обувной магазин и салон красоты

Официальная причина пожара пока не названа, но местные жители утверждают, что это поджог.

— Двое в масках разбили стекло на втором этаже и подожгли, — говорит свидетель происшествия Екатерина Харибина. — Я живу рядом, соседи видели и муж работает на пожаре. Сказал, что это поджог.

Осенью мы писали о пожаре в торговом центре «Яркий» в Ярославле. Тогда всех людей срочно эвакуировали. Спасатели выясняли, что случилось.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожарЧП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)