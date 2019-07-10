В Ярославской области загорелся торговый центр: фото и видео с места ЧП

Сегодня ранним утром в Переславле-Залесском случился крупный пожар. Загорелся торговый центр. Огонь распространялся так быстро, что уничтожил 500 квадратных метров кровли. На место происшествия съехалось пять машин и 21 пожарный. Тушили несколько часов.



— Такие убытки большие, — сочувствуют в соцсетях переславцы. — Тот же салон имеет дорогостоящее оборудование, инвентарь. В магазине обуви товара на несколько десятков тысяч, что не сгорит, то зальёт водой.

