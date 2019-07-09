«Всё выглядело очень странно»: в центре Ярославля в капот Range Rover воткнули топор

Сегодня в Ярославле произошло необычное происшествие. На улице Богдановича, неподалёку от пересечения с проспектом Ленина в капот белому Range Rover воткнули топор.



— Иномарка стояла на въезде во двор, — рассказали читатели 76.RU. — Рядом бегали люди, снимали произошедшее на телефон и работали полицейские. Всё это выглядело очень странно — лезвие топора было замотано в чёрный пакет.



Пользователи социальных сетей сейчас гадают, кто и за что мог такое сделать. Самая распространённая версия — за парковку.

