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Происшествия

«Всё выглядело очень странно»: в центре Ярославля в капот Range Rover воткнули топор

Очевидцы рассказали, что увидели на месте ЧП

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Топор обмотали в полиэтиленовый пакет

Фото: Жесть Ярославля

Сегодня в Ярославле произошло необычное происшествие. На улице Богдановича, неподалёку от пересечения с проспектом Ленина в капот белому Range Rover воткнули топор.

— Иномарка стояла на въезде во двор, — рассказали читатели 76.RU. — Рядом бегали люди, снимали произошедшее на телефон и работали полицейские. Всё это выглядело очень странно — лезвие топора было замотано в чёрный пакет.

Пользователи социальных сетей сейчас гадают, кто и за что мог такое сделать. Самая распространённая версия — за парковку.

— Россия — это страна, в которой на тебя могут кинуться с топором, если ты поставил авто на место, которое никому не принадлежит и принадлежать не может, но кто-то считает его своим, — поделился мнением Денис Софронов.

А пока люди делятся своими версиями, выяснением вопроса о том, что произошло на самом деле, занялась полиция.

— Поступило обращение от владельца автомобиля, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подобные случаи в Ярославле уже случались. Например, прошлым летом топор в капот Toyota воткнули на улице Свободы.

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КОММЕНТАРИИ (8)

василий шляпоухов
9 июл 2019 в 19:30

ездят нищеброды на г...не всяком, а людям на хороших машинах не проехать! все правильно сделали! надо было вообще в металолом сдать.

гость
9 июл 2019 в 19:23

перекрыл проезд своим ведром с болтами вот и получил

Борис
9 июл 2019 в 19:18

Нечего в чужих дворах свои корыта бросать.