«Всё выглядело очень странно»: в центре Ярославля в капот Range Rover воткнули топор

Топор обмотали в полиэтиленовый пакет
Фото: Жесть Ярославля
Сегодня в Ярославле произошло необычное происшествие. На улице Богдановича, неподалёку от пересечения с проспектом Ленина в капот белому Range Rover воткнули топор.
— Иномарка стояла на въезде во двор, — рассказали читатели 76.RU. — Рядом бегали люди, снимали произошедшее на телефон и работали полицейские. Всё это выглядело очень странно — лезвие топора было замотано в чёрный пакет.
Пользователи социальных сетей сейчас гадают, кто и за что мог такое сделать. Самая распространённая версия — за парковку.
— Россия — это страна, в которой на тебя могут кинуться с топором, если ты поставил авто на место, которое никому не принадлежит и принадлежать не может, но кто-то считает его своим, — поделился мнением Денис Софронов.
А пока люди делятся своими версиями, выяснением вопроса о том, что произошло на самом деле, занялась полиция.
— Поступило обращение от владельца автомобиля, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Подобные случаи в Ярославле уже случались. Например, прошлым летом топор в капот Toyota воткнули на улице Свободы.