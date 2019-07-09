Фура вытолкнула легковушку под колёса другого грузовика: в Ярославле столкнулись сразу четыре машины

В Ярославле на Костромском шоссе около часа назад произошло ДТП с участием четырёх машин. По данным УГИБДД по Ярославской области, водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и врезался автомобиль «Лада-Веста», который стоял спереди.

— От удара «Лада-Веста» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой и автомобилем «Нива-Шевроле». После чего «Лада» вылетела в кювет и перевернулась, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

В аварии обошлось без пострадавших. Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП.