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Фура вытолкнула легковушку под колёса другого грузовика: в Ярославле столкнулись сразу четыре машины

Один из водителей не справился с управлением

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ДТП на Костромском шоссе

Фото: Сергей Марков / Регион-76 Ярославль

В Ярославле на Костромском шоссе около часа назад произошло ДТП с участием четырёх машин. По данным УГИБДД по Ярославской области, водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и врезался автомобиль «Лада-Веста», который стоял спереди.

Легковушка попала под фуру

Легковушка попала под фуру

— От удара «Лада-Веста» выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой и автомобилем «Нива-Шевроле». После чего «Лада» вылетела в кювет и перевернулась, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

В аварии обошлось без пострадавших. Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП.

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