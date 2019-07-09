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Он её жестоко избивал: ярославца, который зарубил жену топором, взяли под стражу

Убийство произошло в начале июля

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Мужчина убил жену дома

Фото: Александра Савельева

Пенсионера, который зарубил свою жену топором, взяли под стражу.

Убийство произошло на улице Орджоникидзе в Заволжском районе. 2 июля 65-летний мужчина, поругавшись со своей супругой, дважды ударил её топором по голове. 74-летняя женщина скончалась на месте.

— Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за то, что жестоко избивал погибшую женщину, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту убийства.

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