«Она вообще в мясо»: в центре Ярославля женщина разлеглась посреди проезжей части

Странное видео появилась в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». На нём женщина лежит на проезжей части на улице Победы возле универмага. Рядом с ней остановились две легковушки с аварийными сигналами и трое мужчин. Они подняли женщину с проезжей части и перенесли на тротуар. Когда ярославну подняли, она закричала.



Под постом собралось множество комментариев. Кто-то подумал, что женщину сбила машина. Большинство ярославцев решило, что женщина сильно пьяна.



— По сводкам вчерашнее ДТП не проходит, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

