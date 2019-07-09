9 июля вторник
СЕЙЧАС +16°С
usd 63.87
eur 71.71
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 63.87
eur 71.71

Все новости

Все новости
Происшествия

«Она вообще в мясо»: в центре Ярославля женщина разлеглась посреди проезжей части

Очевидцы рассказали подробности странного происшествия

Поделиться

988
Обсудить

Происшествие случилось вчера поздним вечером

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Странное видео появилась в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». На нём женщина лежит на проезжей части на улице Победы возле универмага. Рядом с ней остановились две легковушки с аварийными сигналами и трое мужчин. Они подняли женщину с проезжей части и перенесли на тротуар. Когда ярославну подняли, она закричала.

Под постом собралось множество комментариев. Кто-то подумал, что женщину сбила машина. Большинство ярославцев решило, что женщина сильно пьяна.

— По сводкам вчерашнее ДТП не проходит, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

— Сбитые люди ножки не подгибают, когда их под руки с дороги уносят, — пишет ярославна Анастасия Дитковская. — И даже не лежат так, будто на пляже греются. Сколько раз сбитых видела, таких красивых поз не было.

— Я вчера её видела, она у столба сидела и посылала очень далеко и надолго парня посередине, — написала женщина в группе «Подслушано в Ярославле!». — Она вообще в мясо, и по выражению её лица, из этого состояния она не выходит очень давно.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

происшествие

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)