«Она вообще в мясо»: в центре Ярославля женщина разлеглась посреди проезжей части

Происшествие случилось вчера поздним вечером
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
Странное видео появилась в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». На нём женщина лежит на проезжей части на улице Победы возле универмага. Рядом с ней остановились две легковушки с аварийными сигналами и трое мужчин. Они подняли женщину с проезжей части и перенесли на тротуар. Когда ярославну подняли, она закричала.
Под постом собралось множество комментариев. Кто-то подумал, что женщину сбила машина. Большинство ярославцев решило, что женщина сильно пьяна.
— По сводкам вчерашнее ДТП не проходит, — сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.
— Сбитые люди ножки не подгибают, когда их под руки с дороги уносят, — пишет ярославна Анастасия Дитковская. — И даже не лежат так, будто на пляже греются. Сколько раз сбитых видела, таких красивых поз не было.
— Я вчера её видела, она у столба сидела и посылала очень далеко и надолго парня посередине, — написала женщина в группе «Подслушано в Ярославле!». — Она вообще в мясо, и по выражению её лица, из этого состояния она не выходит очень давно.