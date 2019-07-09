Стало известно, что спровоцировало страшное ДТП на трассе в Ярославской области

Стало известно, что спровоцировало серьёзную аварию на М-8, где пострадали два человека.



Напомним, что ДТП произошло вчера около 16.35: «Лексус» лоб в лоб столкнулся с «Киа».



— По предварительным данным, причиной аварии может быть аквапланирование. В сильный дождь при плохом сцеплении с дорогой на высокой скорости машину занесло, — сообщил источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.

