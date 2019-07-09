Стало известно, что спровоцировало страшное ДТП на трассе в Ярославской области

Легковушка превратилась в груду железа
Фото: Первый Ярославский автопортал
Стало известно, что спровоцировало серьёзную аварию на М-8, где пострадали два человека.
Напомним, что ДТП произошло вчера около 16.35: «Лексус» лоб в лоб столкнулся с «Киа».
— По предварительным данным, причиной аварии может быть аквапланирование. В сильный дождь при плохом сцеплении с дорогой на высокой скорости машину занесло, — сообщил источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.
От удара от корейской иномарки не осталось практически ничего. Как стало известно, в аварии два человека получили серьёзные травмы. По предварительной информации, оба находились в салоне «Киа».
Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. Около четырёх часов на дороге работало реверсивное движение.