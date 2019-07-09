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Стало известно, что спровоцировало страшное ДТП на трассе в Ярославской области

В аварии два человека получили серьёзные травмы

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Легковушка превратилась в груду железа

Фото: Первый Ярославский автопортал

Стало известно, что спровоцировало серьёзную аварию на М-8, где пострадали два человека.

Напомним, что ДТП произошло вчера около 16.35: «Лексус» лоб в лоб столкнулся с «Киа».

— По предварительным данным, причиной аварии может быть аквапланирование. В сильный дождь при плохом сцеплении с дорогой на высокой скорости машину занесло, — сообщил источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.

От удара «Лексус» завалился набок

От удара «Лексус» завалился набок

От удара от корейской иномарки не осталось практически ничего. Как стало известно, в аварии два человека получили серьёзные травмы. По предварительной информации, оба находились в салоне «Киа».

Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. Около четырёх часов на дороге работало реверсивное движение.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
9 июл 2019 в 08:40

Дело не в аквапланировании, а в не адекватности владельцев лексусов и трусливости и продажности гибдд которая их не может урезонить. Жаль что в таких авариях погибают не лексусоводцы а нормальные люди