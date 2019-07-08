«Рваные раны плеча и лица»: в страшной аварии под Ярославлем серьёзно пострадал водитель. Кадры

От машины живого места не осталось
Фото: Евгений Клемитенко | Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com
Жуткая авария случилась в воскресенье вечером в посёлке Кузнечиха Ярославского района. Легковушка ВАЗ на огромной скорости врезалась в припаркованную на обочине фуру. Как говорят очевидцы аварии, за рулём сидел сильно пьяный мужчина.
— После литра водки, — пишет врач скорой помощи Евгений Клемитенко, — пилот жив, к счастью, дети не пострадали, которые поблизости гуляли.
Как рассказал Евгений, водитель не уснул за рулём, а был в сознании. Он даже разговаривал с врачами и спасателями. Мужчина получил серьёзные травмы.
— У него черепно-мозговая травма, выбиты зубы, рваные раны плеча и лица, нос поломан, — передаёт врач.
Ещё одна жуткая авария случилась в эти выходные. На трассе в Ярославской области иномарка сбила лося. Когда приехали спасатели, вся машина была в крови.