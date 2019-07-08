«Рваные раны плеча и лица»: в страшной аварии под Ярославлем серьёзно пострадал водитель. Кадры

Жуткая авария случилась в воскресенье вечером в посёлке Кузнечиха Ярославского района. Легковушка ВАЗ на огромной скорости врезалась в припаркованную на обочине фуру. Как говорят очевидцы аварии, за рулём сидел сильно пьяный мужчина.



— После литра водки, — пишет врач скорой помощи Евгений Клемитенко, — пилот жив, к счастью, дети не пострадали, которые поблизости гуляли.