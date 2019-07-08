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«Рваные раны плеча и лица»: в страшной аварии под Ярославлем серьёзно пострадал водитель. Кадры

Легковушка влетела в припаркованную фуру

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От машины живого места не осталось 

Фото: Евгений Клемитенко | Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com

Жуткая авария случилась в воскресенье вечером в посёлке Кузнечиха Ярославского района. Легковушка ВАЗ на огромной скорости врезалась в припаркованную на обочине фуру. Как говорят очевидцы аварии, за рулём сидел сильно пьяный мужчина. 

— После литра водки, — пишет врач скорой помощи Евгений Клемитенко, — пилот жив, к счастью, дети не пострадали, которые поблизости гуляли.

Спасателям пришлось буквально разрывать автомобиль, чтобы вытащить застрявшего водителя

Спасателям пришлось буквально разрывать автомобиль, чтобы вытащить застрявшего водителя

Как рассказал Евгений, водитель не уснул за рулём, а был в сознании. Он даже разговаривал с врачами и спасателями. Мужчина получил серьёзные травмы. 

— У него черепно-мозговая травма, выбиты зубы, рваные раны плеча и лица, нос поломан, — передаёт врач.

Последствия аварии

Последствия аварии

Ещё одна жуткая авария случилась в эти выходные. На трассе в Ярославской области иномарка сбила лося. Когда приехали спасатели, вся машина была в крови.

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