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Происшествия

«Форды» разнесло по трассе: на М-8 авария с пострадавшими

Машины столкнулись в Переславском районе

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Одну из машин откинуло далеко на обочину

Фото: МЧС по Ярославской области 

Авария на М-8 случилась накануне, 7 июля, в Переславском районе, не доезжая посёлка Глебовское. 

Столкнулись Ford Fusion и Ford C-Max — Fusion прилетел в зад универсалу, при этом сам от удара развернулся и укатился на обочину.

Ford C-Max частично перекрыл движение в сторону Москвы

Ford C-Max частично перекрыл движение в сторону Москвы

— В аварии пострадал водитель одной из машин, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

На этом участке аварии случаются часто. Недавно там же легковушка с семьёй с двумя детьми влетела в грузовик

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КОММЕНТАРИИ (1)

Авдей
8 июл 2019 в 07:14

Galaxy