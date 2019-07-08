«Форды» разнесло по трассе: на М-8 авария с пострадавшими

Одну из машин откинуло далеко на обочину
Фото: МЧС по Ярославской области
Авария на М-8 случилась накануне, 7 июля, в Переславском районе, не доезжая посёлка Глебовское.
Столкнулись Ford Fusion и Ford C-Max — Fusion прилетел в зад универсалу, при этом сам от удара развернулся и укатился на обочину.
— В аварии пострадал водитель одной из машин, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
На этом участке аварии случаются часто. Недавно там же легковушка с семьёй с двумя детьми влетела в грузовик.