«У нас в квартире шёл ливень»: в Ярославле из-за дождей в жилом доме обрушился потолок

Дожди сейчас идут не только на улице, но и в квартире ярославны Светланы Волковой. В её квартире на верхнем этаже двухэтажного дома на проспекте Авиаторов протекает крыша.



— У нас в квартире шел ливень, самый настоящий, — написала Светлана в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Рухнула часть плитки подвесного потолка. Один шаг отделил меня от того, чтобы всё упало на голову.



Светлана рассказала, что крыша течёт уже несколько лет.

