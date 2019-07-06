«У нас в квартире шёл ливень»: в Ярославле из-за дождей в жилом доме обрушился потолок

Плитка рухнула прямо рядом с женщиной
Фото: Светлана Волкова
Дожди сейчас идут не только на улице, но и в квартире ярославны Светланы Волковой. В её квартире на верхнем этаже двухэтажного дома на проспекте Авиаторов протекает крыша.
— У нас в квартире шел ливень, самый настоящий, — написала Светлана в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Рухнула часть плитки подвесного потолка. Один шаг отделил меня от того, чтобы всё упало на голову.
Светлана рассказала, что крыша течёт уже несколько лет.
— Раньше в доме было печное отопление, лет восемь назад рухнула печная труба, с тех пор бьемся каждый год с протекающей крышей, — говорит женщина. — Мы обращались в управляющую компанию, но там ответили, что мы на аварийном обслуживании, а это, получается, не авария. В администрацию Заволжского района обращались — помощи нет. Крыша течет уже не первый год, но так, как вчера, ещё не было. Ощущение, что крыши нет над нами.
Обращались жильцы дома и в Фонд капремонта.
— Нам ответили, что на ремонт крыши наш дом запланирован на 2020–2022 годы, — рассказала жительница дома. — Ускорить его можно, только если не будет долга по капремонту у всего дома. А из восьми квартир долга нет только у нас.
Сейчас женщина в отчаянии, уже не знает, куда ещё обратиться.
— Что должно случиться, дом — рухнуть, что ли, чтобы кто-то внимание обратил на такие дома, как наш, — говорит Светлана Волкова. — Мы брошены, никому не нужны.