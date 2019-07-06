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«У нас в квартире шёл ливень»: в Ярославле из-за дождей в жилом доме обрушился потолок

Хозяйка квартиры уже не знает, к кому обратиться, чтобы заделали крышу

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Плитка рухнула прямо рядом с женщиной

Фото: Светлана Волкова

Дожди сейчас идут не только на улице, но и в квартире ярославны Светланы Волковой. В её квартире на верхнем этаже двухэтажного дома на проспекте Авиаторов протекает крыша.

— У нас в квартире шел ливень, самый настоящий, — написала Светлана в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Рухнула часть плитки подвесного потолка. Один шаг отделил меня от того, чтобы всё упало на голову.

Светлана рассказала, что крыша течёт уже несколько лет.

От каждого дождя протекает крыша

От каждого дождя протекает крыша

— Раньше в доме было печное отопление, лет восемь назад рухнула печная труба, с тех пор бьемся каждый год с протекающей крышей, — говорит женщина. — Мы обращались в управляющую компанию, но там ответили, что мы на аварийном обслуживании, а это, получается, не авария. В администрацию Заволжского района обращались — помощи нет. Крыша течет уже не первый год, но так, как вчера, ещё не было. Ощущение, что крыши нет над нами.

Обращались жильцы дома и в Фонд капремонта.

— Нам ответили, что на ремонт крыши наш дом запланирован на 2020–2022 годы, — рассказала жительница дома. — Ускорить его можно, только если не будет долга по капремонту у всего дома. А из восьми квартир долга нет только у нас.

Сейчас женщина в отчаянии, уже не знает, куда ещё обратиться.

— Что должно случиться, дом — рухнуть, что ли, чтобы кто-то внимание обратил на такие дома, как наш, — говорит Светлана Волкова. — Мы брошены, никому не нужны.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 июл 2019 в 18:43

За кого голосовала - к тому пусть и обращается.

Надежда
6 июл 2019 в 18:31

А какой адрес?