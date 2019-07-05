В Ярославской области неизвестный пробрался в дом к женщине и избил её

В Ростове Великом на улице Вишневского человек пробрался в дом к одинокой пожилой женщине, избил её и забрал деньги. Об этом написали в группе «Подслушано Ростов Великий».

По словам автора поста, неизвестный, обыскав весь дом, ушёл, оставив беспомощную старушку.

— Впоследствии она оказалась в больнице, пережила инсульт, впала в кому. И сегодня стало известно, что она умерла, — написали в группе «Подслушано Ростов Великий».

Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.

— По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело, — сообщили в УМВД по Ярославской области.