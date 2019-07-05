В Ярославской области неизвестный пробрался в дом к женщине и избил её

Женщина жила одна
Фото: Александра Савельева
В Ростове Великом на улице Вишневского человек пробрался в дом к одинокой пожилой женщине, избил её и забрал деньги. Об этом написали в группе «Подслушано Ростов Великий».
По словам автора поста, неизвестный, обыскав весь дом, ушёл, оставив беспомощную старушку.
— Впоследствии она оказалась в больнице, пережила инсульт, впала в кому. И сегодня стало известно, что она умерла, — написали в группе «Подслушано Ростов Великий».
Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.
— По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Пока официальной информации о смерти женщины не поступало.