Такое не должно повторяться: колонка главы Тутаевского района о сносе объекта культурного наследия

За несколько дней здание сравняли с землёй

На днях в Тутаеве варварски уничтожили объект культурного наследия. Историческое здание-памятник за несколько дней сравняли с землёй бульдозерами и экскаваторами. Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов сожалеет о случившемся. Подробнее — в его авторской колонке:

Инциденты с уничтожением объектов культурного наследия — не редкость в России. Свой печальный опыт приобрел уже и наш город. Люди приобретают землю с обветшалым историческим объектом, а затем сносят ценное здание, чтобы построить очередной типовой коттедж.



Так вот, на днях в левобережной части Тутаева был уничтожен выявленный объект культурного наследия. Это хозяйственная постройка на улице Казанской, 23. Возведена она была в конце XIX — начале XX века. Состояние объекта было критическим, тем не менее задача собственника — сохранить этот объект для следующих поколений, а лучше — отреставрировать и привести в первоначальный вид.

Собственник приходил в управление архитектуры и градостроительства администрации Тутаевского района за продлением срока действия разрешения на строительство. Документы на землю и разрешительная документация на строительство были выданы около 10 лет назад. Ограничений (обременений) имущественных прав собственника в виде объекта культурного наследия не зарегистрировано. Мы сразу установили наличие на участке выявленного объекта культурного наследия. Полномочия по государственной охране таких памятников находятся у департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Мы воздержались от продления срока действия разрешения на строительство, порекомендовав жителю провести историко-культурную экспертизу объекта с целью включения его в государственный реестр объектов культурного наследия либо обоснования исключения объекта из реестра.



Собственник предпочел иной путь и снёс ветхое здание. По факту сноса администрацией Тутаевского района направлен запрос в региональный надзорный орган в области охраны объектов культурного наследия для дальнейшего разбирательства.

Департамент, в свою очередь, направил заявление в полицию. Собственнику грозит крупный штраф.

Видимо, необходим ряд громких дел, чтобы все осознали необходимость сохранения ценных и важных объектов культурного наследия.

Могу точно сказать, что мы будем пересматривать механизм взаимодействия власти, собственников и общественности для сохранения памятников. Будем делать всё, чтобы такого не повторилось.