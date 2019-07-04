59 ударов ножами: ярославец жестоко убил отца и изувечил мать

Убийство произошло в Брагино
Фото: Александра Савельева
36-летний житель Брагино жестоко убил отца и изувечил мать.
Мужчина долгое время страдал психическим расстройством и вёл себя, мягко говоря, неадекватно. Родители уговорили его обратиться к психиатру. Врач выписал лекарства. Пока мужчина соблюдал все рекомендации доктора, проблем не возникало. Но таблетки нельзя было принимать вместе со спиртным. А выпить мужчине хотелось. Поэтому он бросил лечение и начал выпивать.
Поведение стало настолько непредсказуемым, что родители снова обратились к специалисту. Психиатр передал им для сына направление на госпитализацию. Вернувшись домой, родители стали уговаривать сына лечь в больницу.
— На предложение родителей он ответил отказом, после чего внезапно вооружился двумя ножами, которые нашел на кухне, набросился на отца и нанес ему 32 удара в различные части тела. От полученных травм мужчина скончался на месте. Далее сын проследовал за матерью и нанес ей 27 ударов ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Затем мужчина поджёг квартиру, от которой после пожара ничего не осталось, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района. — По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство в форме параноидной шизофрении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Прокуратура настаивает на том, чтобы принудительно поместить ярославца в психиатрическую больницу. Скоро дело рассмотрят в суде.