59 ударов ножами: ярославец жестоко убил отца и изувечил мать

36-летний житель Брагино жестоко убил отца и изувечил мать.

Мужчина долгое время страдал психическим расстройством и вёл себя, мягко говоря, неадекватно. Родители уговорили его обратиться к психиатру. Врач выписал лекарства. Пока мужчина соблюдал все рекомендации доктора, проблем не возникало. Но таблетки нельзя было принимать вместе со спиртным. А выпить мужчине хотелось. Поэтому он бросил лечение и начал выпивать.

Поведение стало настолько непредсказуемым, что родители снова обратились к специалисту. Психиатр передал им для сына направление на госпитализацию. Вернувшись домой, родители стали уговаривать сына лечь в больницу.