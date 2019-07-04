Появилось видео ДТП в Заволжском районе, где легковушка снесла ограждение и вылетела на тротуар

Появилось видео ДТП в Заволжском районе , где на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе столкнулись две легковушки. На кадрах видно, как тёмная легковушка «Мицубиси-Лансер» едет вдоль проспекта. Внезапно слева от неё заворачивает «Шевроле-Нива» с жёлтым значком «Начинающий водитель». Позже в ГИБДД рассказали, что за рулём ехала 21-летняя девушка. Видимо, водитель «Шевроле» хотела проскочить перекрёсток, не обратив внимание на проезжающие по проспекту автомобили.

К счастью, в ДТП серьезно никто не пострадал. Водители давно жалуются на этот участок дороги.

— Давно пора там стрелку ставить. Пока не поставят, так и будут биться и пешеходов давить, которые ждут зелёный свет, так как машины по инерции прямо туда и летят. Думаю, стрелку поставить намного дешевле, чем вернуть человека с того света. Сегодня ехал так же, слышу сигнал, смотрю в зеркало — такая же ситуация, чуть не врезались, — написал ярославец Виктор Найденов.



Вчера ещё одно мощное ДТП случилось в Заволжском районе. Там водитель легковушки решил проехаться по встречке.