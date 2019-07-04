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Появилось видео ДТП в Заволжском районе, где легковушка снесла ограждение и вылетела на тротуар

Ярославские водители давно жалуются на этот перекрёсток

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Из-за аварии собралась небольшая пробка

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Появилось видео ДТП в Заволжском районе, где на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе столкнулись две легковушки. На кадрах видно, как тёмная легковушка «Мицубиси-Лансер» едет вдоль проспекта. Внезапно слева от неё заворачивает «Шевроле-Нива» с жёлтым значком «Начинающий водитель». Позже в ГИБДД рассказали, что за рулём ехала 21-летняя девушка. Видимо, водитель «Шевроле» хотела проскочить перекрёсток, не обратив внимание на проезжающие по проспекту автомобили. 

К счастью, в ДТП серьезно никто не пострадал. Водители давно жалуются на этот участок дороги. 

— Давно пора там стрелку ставить. Пока не поставят, так и будут биться и пешеходов давить, которые ждут зелёный свет, так как машины по инерции прямо туда и летят. Думаю, стрелку поставить намного дешевле, чем вернуть человека с того света. Сегодня ехал так же, слышу сигнал, смотрю в зеркало — такая же ситуация, чуть не врезались, — написал ярославец Виктор Найденов.

Вчера ещё одно мощное ДТП случилось в Заволжском районе. Там водитель легковушки решил проехаться по встречке.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Дмитрий
4 июл 2019 в 13:55

Удар вроде сильный, а подушки в лансере не сработали, в Ниве вроде стрельнула.