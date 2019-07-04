В центре Ярославля женщина изрезала свою подругу ножом

Две подруги разругались в пух и прах во время домашних посиделок. После чего одна из женщин изрезала ножом подругу.



В мае этого года две дамы, встретившись, решили культурно посидеть. 52-летняя женщина пригласила подругу к себе в квартиру, расположенную в Ленинском районе Ярославля. Во время застолья гостья начала громко ругаться и обзывать подругу. Хозяйка квартиры такого стерпеть не смогла. Взяла нож и семь раз воткнула его в тело другой женщины.



— Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, которое было направлено в суд, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.

