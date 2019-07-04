4 июля четверг
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.50
eur 71.60
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.50
eur 71.60

Все новости

Все новости
Происшествия

В центре Ярославля женщина изрезала свою подругу ножом

Даму разозлила ругань в свой адрес

Поделиться

5 491
2 Обсудить

Женщины сидели дома

Фото: Александра Савельева

Две подруги разругались в пух и прах во время домашних посиделок. После чего одна из женщин изрезала ножом подругу.

В мае этого года две дамы, встретившись, решили культурно посидеть. 52-летняя женщина пригласила подругу к себе в квартиру, расположенную в Ленинском районе Ярославля. Во время застолья гостья начала громко ругаться и обзывать подругу. Хозяйка квартиры такого стерпеть не смогла. Взяла нож и семь раз воткнула его в тело другой женщины.

— Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, которое было направлено в суд, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

подруги

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
4 июл 2019 в 10:09

опять алкашня... женщина пить не будет, а вот баба - та да, бухает каждые выходные. Задумайтесь, сколько из вас баб

гость
4 июл 2019 в 09:43

не сошлись в политических взглядах?
по разному трактовали международные события?
разошлись во мнениях, что наиважнее: Крым или Сирия?
ах нет! все бабские беды от мужиков!
вот из-за них, из-за проклятых мужиков, поножовщина в кругу, самых прекрасных, представительниц человечества...