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Ехал без фар: в Ярославле «Ауди» столкнулся с легковушкой. Кадры аварии

От мощного удара «десятка» вылетела в кювет

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Вокруг иномарки разлилась красная жидкость

Фото: Илья Самылин | Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com

Вчера вечером на трассе в Заволжском районе случилось мощное ДТП. Иномарка «Ауди» столкнулась с отечественной легковушкой. Видимо, автомобили двигались на огромной скорости: от удара «десятка» вылетела в кювет. Очевидцы сообщают, что иномарка ехала с выключенными фарами.

— Недалеко от Прусовских карьеров. Все живы, — пишет очевидец ДТП Илья Самылин.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
2 июл 2019 в 12:21

А аудюха, видимо, была грузовушкой?