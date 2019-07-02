Ехал без фар: в Ярославле «Ауди» столкнулся с легковушкой. Кадры аварии

Вокруг иномарки разлилась красная жидкость
Фото: Илья Самылин | Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com
Вчера вечером на трассе в Заволжском районе случилось мощное ДТП. Иномарка «Ауди» столкнулась с отечественной легковушкой. Видимо, автомобили двигались на огромной скорости: от удара «десятка» вылетела в кювет. Очевидцы сообщают, что иномарка ехала с выключенными фарами.
— Недалеко от Прусовских карьеров. Все живы, — пишет очевидец ДТП Илья Самылин.
Вчера в Ярославской области «Мерседес» вылетел с дороги и перевернулся. Пострадала женщина.