Ехал без фар: в Ярославле «Ауди» столкнулся с легковушкой. Кадры аварии

Вчера вечером на трассе в Заволжском районе случилось мощное ДТП. Иномарка «Ауди» столкнулась с отечественной легковушкой. Видимо, автомобили двигались на огромной скорости: от удара «десятка» вылетела в кювет. Очевидцы сообщают, что иномарка ехала с выключенными фарами.

— Недалеко от Прусовских карьеров. Все живы, — пишет очевидец ДТП Илья Самылин.