1 июля понедельник
СЕЙЧАС +17°С
usd 63.05
eur 71.40
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 63.05
eur 71.40

Все новости

Все новости
Происшествия
Подробности

Заступился за таксиста: подробности драки, где до смерти забили 24-летнего мужчину

СУ СК РФ по Ярославской области задержало подозреваемого

Поделиться

1 684
Обсудить

Две недели назад Владимиру исполнилось 24 года

Фото: Vk.com

Следователи задержали мужчину, которого подозревают в том, что он до смерти избил 24-летнего парня.

Напомним, инцидент произошёл в Ростове Великом в ночь на 29 июня. 24-летний Владимир увидел, как избивают мужчину. Он не смог пройти мимо и заступился за незнакомца.

— По версии следствия, у подозреваемого возник конфликт с водителем такси. Явившийся свидетелем конфликта 24-летний мужчина вступился за таксиста. В ответ подозреваемый избил мужчину, при этом потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Нам стало известно, что задержанный — 25-летний житель Ростовского района. Ранее он не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Знакомые Владимира рассказали, что он был очень добрым и ответственным, поэтому-то и не смог пройти мимо. Владимир рос без родителей. У него осталась мать, но, по словам знакомых, она давно злоупотребляет алкоголем и не интересовалась жизнью сына.

Напомним, что жители Ростова рассказывали, что на Владимира напал не один человек. И что в момент драки с ним были друзья, которые почему-то не вмешались в конфликт. Однако следователи эту информацию не подтвердили.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

избил до смерти

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)