Заступился за таксиста: подробности драки, где до смерти забили 24-летнего мужчину

Две недели назад Владимиру исполнилось 24 года
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Следователи задержали мужчину, которого подозревают в том, что он до смерти избил 24-летнего парня.
Напомним, инцидент произошёл в Ростове Великом в ночь на 29 июня. 24-летний Владимир увидел, как избивают мужчину. Он не смог пройти мимо и заступился за незнакомца.
— По версии следствия, у подозреваемого возник конфликт с водителем такси. Явившийся свидетелем конфликта 24-летний мужчина вступился за таксиста. В ответ подозреваемый избил мужчину, при этом потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Нам стало известно, что задержанный — 25-летний житель Ростовского района. Ранее он не был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Знакомые Владимира рассказали, что он был очень добрым и ответственным, поэтому-то и не смог пройти мимо. Владимир рос без родителей. У него осталась мать, но, по словам знакомых, она давно злоупотребляет алкоголем и не интересовалась жизнью сына.
Напомним, что жители Ростова рассказывали, что на Владимира напал не один человек. И что в момент драки с ним были друзья, которые почему-то не вмешались в конфликт. Однако следователи эту информацию не подтвердили.