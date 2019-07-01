Заступился за таксиста: подробности драки, где до смерти забили 24-летнего мужчину

Следователи задержали мужчину, которого подозревают в том, что он до смерти избил 24-летнего парня.

Напомним, инцидент произошёл в Ростове Великом в ночь на 29 июня. 24-летний Владимир увидел, как избивают мужчину. Он не смог пройти мимо и заступился за незнакомца.

— По версии следствия, у подозреваемого возник конфликт с водителем такси. Явившийся свидетелем конфликта 24-летний мужчина вступился за таксиста. В ответ подозреваемый избил мужчину, при этом потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.