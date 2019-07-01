Из «Ауры» эвакуировали людей. К стенам торгового центра съехалось 13 пожарных машин

Сегодня утром на пульт дежурного МЧС поступил сигнал: в крупном торговом центре «Аура» люди увидели дым. Перепуганных посетителей и персонал срочно эвакуировали из здания. К стенам торгового центра съехались пожарные машины. Как позже выяснилось, на нижнем этаже произошло замыкание в электрощитке.



— Было задействовано 13 единиц техники и 40 человек личного состава. По предварительной информации, произошло задымление на −1-м этаже без дальнейшего возгорания. Эвакуировано сто человек, пострадавших нет, — пояснил дежурный управления МЧС России по Ярославской области.