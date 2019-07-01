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Из «Ауры» эвакуировали людей. К стенам торгового центра съехалось 13 пожарных машин

С одного из этажей повалил дым

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Пожарные сработали оперативно 

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Сегодня утром на пульт дежурного МЧС поступил сигнал: в крупном торговом центре «Аура» люди увидели дым. Перепуганных посетителей и персонал срочно эвакуировали из здания. К стенам торгового центра съехались пожарные машины. Как позже выяснилось, на нижнем этаже произошло замыкание в электрощитке.

— Было задействовано 13 единиц техники и 40 человек личного состава. По предварительной информации, произошло задымление на −1-м этаже без дальнейшего возгорания. Эвакуировано сто человек, пострадавших нет, — пояснил дежурный управления МЧС России по Ярославской области.

Ещё одно ЧП случилось в Ярославле. На шинном заводе произошёл потоп.

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