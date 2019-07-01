Умер в больнице спустя две недели: зять погибшего велосипедиста рассказал о причинах трагедии

Юрию Шабарину было всего 52 года. Он умер в больнице спустя две недели после ДТП. Юрий ехал на велосипеде, когда его сбила машина. Всё началось с того, что несколько лет назад Юрий бросил курить. Из-за этого начал полнеть. Любимый зять купил ему велосипед. Сказал: катайся, занимайся спортом. И Юрий каждый день ездил на велосипеде на работу и обратно. Проезжал километров по десять. Ездил всё время одним и тем же маршрутом. ДТП произошло 1 июня на проспекте Фрунзе перед поворотом на улицу Журавлёва. Было ранее утро, светофоры ещё не работали. Юрий остановился на разделительной полосе перед пешеходным переходом. Одна машина, которая ехала по правой полосе, притормозила. Мужчина это увидел, сел на велосипед и поехал. В этот момент его сбивают «Жигули», которые мчались по левой полосе.

Юрий попал в больницу. Он почти сразу пришёл в сознание, но у него были множественные переломы. Ему сделали первую операцию — вставили дренаж в лёгкое. Родственники каждый день приезжали навещать его в больнице. — Спустя несколько дней он начал выходить на улицу, гулять. Дней через 12 после ДТП ему сделали ещё одну операцию — ставили ключицу на место. И потом резко самочувствие ухудшилось, он попал в реанимацию... А потом умер. Сердце не выдержало, — рассказывает зять Юрия Михаил. По словам Михаила, мужчина, который сбил Юрия, — совсем молодой. Он приходил в больницу навестить пострадавшего, собирался связаться с родственниками, но так и не позвонил. — Дело передано в следственный отдел ГИБДД, — говорит Михаил. На кадрах с видеорегистратора, которые нам предоставил Михаил, видно, что Юрий тоже нарушает ПДД: он не слез с велосипеда как положено. — Да, нарушение Правил с его стороны есть. Но я могу задать вопрос: а разве что-то изменилось бы, если бы он слез с велосипеда? Думаю, что нет. Водитель, по Правилам, должен был снизить скорость перед пешеходным переходом, — говорит Михаил.

Эту историю Михаил нам рассказал не просто так. Он хочет, чтобы люди задумались о своём поведении на дороге. — Дорога превратилась в кладбище. Я каждый день езжу по области. На обочинах — одни венки. У нас сейчас не война, а люди гибнут каждый день. У нас каждый второй сейчас Шумахер. Хочется сказать: «Ну куда ты несёшься?», — разводит руками Михаил. Он собирается в ближайшее время принести на место, где сбили Юрия, цветы, а также колесо и руль от велосипеда. Хочет, чтобы водители, проезжая мимо, задумывались о том, что произошло. В УМВД по Ярославской области нам сообщили, что пока по данному ДТП ведётся проверка. Также мы поговорили с сотрудниками управления ГИБДД по Ярославской области и узнали, кто чаще становится виновным в ДТП с участием автомобилистов и велосипедистов. — С начала текущего года в Ярославской области зарегистрировано 40 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых два человека погибли, 29 человек получили травмы. В 16 случаях ДТП произошло по вине велосипедистов, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.