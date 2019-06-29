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Происшествия

В Ярославле легковушка протаранила забор и влетела в частный дом: фото с места

Очевидцы рассказали, что это уже не первый такой случай

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ДТП случилось в Красноперекопском районе

Фото: Елена Елкина | Красный Перекоп — Ярославль / Vk.com

Сегодня днём около 13:30 в Ярославле случилось странное ДТП. Легковушка «Дэу Матиз» на скорости протаранила забор и врезалась в частный дом по улице Бахвалова.

По информации МЧС, за рулём находился мужчина пенсионного возраста. Его травмированного доставили в больницу.

Ярославцы рассказывают, что в этот дом не первый раз влетают машины. И всё из-за крутого поворота, который там находится.

У легковушки пробило колесо

— Маленькое такое ДТП, водитель, дедуля, немного был пьян, — добавляет очевидец Евгений Клемитенко.

Недавно в Ярославле легковушка попала под поезд. Смотрите фото и видео с места происшествия.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гостья
29 июн 2019 в 19:32

Нужен закон о пожизненном лишении прав тех кто сел за руль в алкогольном опьянение. И нечего таких лечить,а если лечить то за деньги. Может тогда будет меньше таких водятлов.