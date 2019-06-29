В Ярославле легковушка протаранила забор и влетела в частный дом: фото с места

Сегодня днём около 13:30 в Ярославле случилось странное ДТП. Легковушка «Дэу Матиз» на скорости протаранила забор и врезалась в частный дом по улице Бахвалова.



По информации МЧС, за рулём находился мужчина пенсионного возраста. Его травмированного доставили в больницу.



Ярославцы рассказывают, что в этот дом не первый раз влетают машины. И всё из-за крутого поворота, который там находится.

