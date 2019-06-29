В Ярославле легковушка протаранила забор и влетела в частный дом: фото с места

ДТП случилось в Красноперекопском районе
Фото: Елена Елкина | Красный Перекоп — Ярославль / Vk.com
Сегодня днём около 13:30 в Ярославле случилось странное ДТП. Легковушка «Дэу Матиз» на скорости протаранила забор и врезалась в частный дом по улице Бахвалова.
По информации МЧС, за рулём находился мужчина пенсионного возраста. Его травмированного доставили в больницу.
Ярославцы рассказывают, что в этот дом не первый раз влетают машины. И всё из-за крутого поворота, который там находится.
— Маленькое такое ДТП, водитель, дедуля, немного был пьян, — добавляет очевидец Евгений Клемитенко.
Недавно в Ярославле легковушка попала под поезд. Смотрите фото и видео с места происшествия.