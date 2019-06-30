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Следователи задержали отчима, которого застали в постели с 10-летней падчерицей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

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Мужчине предъявлено обвинение

Фото: Александра Савельева

Следователи дали комментарий по инциденту, который произошёл в Рыбинске. Напомним, там бабушка застала внучку и её отчима в постели голыми.

— В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по факту насильственных действий сексуального характера. Мужчина задержан и в настоящее время находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Более подробная информация в интересах следствия не разглашается, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Осётр
30 июн 2019 в 10:07

В очередной раз прославились дурной славой!