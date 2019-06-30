Следователи задержали отчима, которого застали в постели с 10-летней падчерицей

Следователи дали комментарий по инциденту, который произошёл в Рыбинске. Напомним, там бабушка застала внучку и её отчима в постели голыми.



— В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по факту насильственных действий сексуального характера. Мужчина задержан и в настоящее время находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Более подробная информация в интересах следствия не разглашается, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

