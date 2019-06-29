Машины развернуло на скользкой дороге: подробности ДТП с пострадавшими в Ярославской области

В Пошехонском районе в деревне Пенье около двух часов ночи случилось ДТП. На мокрой дороге столкнулась легковушка «Шевроле Авео» и ВАЗ 2105. Скорей всего, кто-то из водителей не справился с управлением.



— По предварительной информации пострадал водитель иномарки. Он с травмами был доставлен в местную ЦРБ, — сообщает дежурный управления МЧС России по Ярославской области.



Вчерашний дождь только усугубил ситуацию на дорогах. Ярославцы весь вечер простояли в гигантских пробках.