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Происшествия

Ярославец убил друга за то, что тот хотел переспать с его бывшей женой

Мужчина считал, что он и экс-супруга до сих пор вместе

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Мужчины выпивали дома и разругались из-за женщины

Фото: Александра Савельева

47-летний ярославец убил своего друга из-за женщины.

Следователи установили, что в январе этого года мужчины выпивали в гостях у обвиняемого во Фрунзенском районе. Во время застолья речь зашла о бывшей жене хозяина квартиры. Сначала гость расхваливал бывшую своего друга, а потом сказал, что сам не прочь за ней приударить. И не только.

— Мужчина высказал желание вступить в интимную связь с бывшей женой обвиняемого. У последнего с женщиной есть общий ребёнок, и он продолжает с ней общаться, считая её гражданской супругой, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

Такое положение вещей хозяина квартиры не устроило. Он схватил нож и яростно воткнул его в грудь товарища. Тот скончался на месте.

СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело.

— Действия подсудимого судом квалифицированы как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Обвиняемый вину признал, раскаялся, — уточнили в прокуратуре.

Мужчине назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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КОММЕНТАРИИ (1)

28 июн 2019 в 21:29

Почему все происходило во Фрунзенском р-не,а на фото мой двор в дзержинском?