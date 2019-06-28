Ярославец убил друга за то, что тот хотел переспать с его бывшей женой

Мужчины выпивали дома и разругались из-за женщины
Фото: Александра Савельева
47-летний ярославец убил своего друга из-за женщины.
Следователи установили, что в январе этого года мужчины выпивали в гостях у обвиняемого во Фрунзенском районе. Во время застолья речь зашла о бывшей жене хозяина квартиры. Сначала гость расхваливал бывшую своего друга, а потом сказал, что сам не прочь за ней приударить. И не только.
— Мужчина высказал желание вступить в интимную связь с бывшей женой обвиняемого. У последнего с женщиной есть общий ребёнок, и он продолжает с ней общаться, считая её гражданской супругой, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
Такое положение вещей хозяина квартиры не устроило. Он схватил нож и яростно воткнул его в грудь товарища. Тот скончался на месте.
СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело.
— Действия подсудимого судом квалифицированы как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Обвиняемый вину признал, раскаялся, — уточнили в прокуратуре.
Мужчине назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.