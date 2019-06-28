Ярославец убил друга за то, что тот хотел переспать с его бывшей женой

47-летний ярославец убил своего друга из-за женщины.



Следователи установили, что в январе этого года мужчины выпивали в гостях у обвиняемого во Фрунзенском районе. Во время застолья речь зашла о бывшей жене хозяина квартиры. Сначала гость расхваливал бывшую своего друга, а потом сказал, что сам не прочь за ней приударить. И не только.



— Мужчина высказал желание вступить в интимную связь с бывшей женой обвиняемого. У последнего с женщиной есть общий ребёнок, и он продолжает с ней общаться, считая её гражданской супругой, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

