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Происшествия

«Очень громкий удар»: в Ярославле троллейбус с пассажирами протаранил легковушку

Очевидцы рассказали, что происходило на месте происшествия

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Фото: Светлана Елфимова

В Ярославле накануне произошло ДТП с участием троллейбуса 1-го маршрута. Очевидцы сообщили, что происходило на месте происшествия.

— Это произошло в районе ТЮЗа на улице Свободы, — рассказала жительница Ярославля Светлана Елфимова. — Дама выезжала задом с парковки и, видимо, не заметила троллейбус. Водитель «рогатого» не успел среагировать и въехал в легковушку. Удар был очень громким.

По предварительным данным, никто из людей сильно не пострадал. Более серьёзные ранения получили люди в аварии на трассе в Ленинградской области. Очевидцы сообщают, что там могли пострадать жители Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Алексей
28 июн 2019 в 17:47

Давно пора убрать у ТЮЗа парковку, как и до Знаменской башни... сплошные аварии и аварийные ситуации