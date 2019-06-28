«Очень громкий удар»: в Ярославле троллейбус с пассажирами протаранил легковушку

В Ярославле накануне произошло ДТП с участием троллейбуса 1-го маршрута. Очевидцы сообщили, что происходило на месте происшествия.



— Это произошло в районе ТЮЗа на улице Свободы, — рассказала жительница Ярославля Светлана Елфимова. — Дама выезжала задом с парковки и, видимо, не заметила троллейбус. Водитель «рогатого» не успел среагировать и въехал в легковушку. Удар был очень громким.



По предварительным данным, никто из людей сильно не пострадал. Более серьёзные ранения получили люди в аварии на трассе в Ленинградской области. Очевидцы сообщают, что там могли пострадать жители Ярославской области.

