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Происшествия

Крушил десять минут: мужчина разнёс витрину магазина тротуарной плиткой

Стали известны подробности ЧП в Ярославской области

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В качестве орудия для битья витрин магазина мужчина выбрал тротуарную плитку

Фото: компания «Дельта»

В Ярославской области произошло ЧП — ранним утром в Рыбинске мужчина стал крушить продуктовый магазин.

— Сигнал поступил на пульт охраны в 5 часов 7 минут, — сообщили сотрудники охранной компании «Дельта». — Наши сотрудники тут же выехали к магазину, который расположен в северо-западной части города.

Когда охранники приехали на место, то увидели, что мужик крушит витрину магазина тротуарной плиткой.

— Время в пути составило десять минут, — доложили специалисты группы быстрого реагирования компании. — За это время мужчина успел разнести кусками плитки фасадные окна магазина и остекление центральной двери, при этом пытаясь проникнуть внутрь помещения.

Видео: компания «Дельта»

Охранник скрутил дебошира, приковал наручниками к перилам у входа в магазин и вызвал полицию. Когда те приехали, он им передал задержанного.

Кстати, пока охранники ждали сотрудников МВД, они выяснили у мужика, зачем он так дерзко ломился в магазин. Тот объяснил, что ему была нужна бутылочка.

Ещё одно ЧП произошло недавно в Ярославле — неизвестные разгромили спасательный пункт на Центральном пляже, который находится на берегу Которосли. Кто-то вскрыл металлические жалюзи, разбил стекло кирпичом, залез внутрь и выкрал спецснаряжение, которое спасатели использовали при спасении людей, попавших в беду.

ТЕКСТ

ТЕГИ

происшествияЧПРыбинск

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
28 июн 2019 в 16:57

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