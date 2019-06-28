Крушил десять минут: мужчина разнёс витрину магазина тротуарной плиткой

В Ярославской области произошло ЧП — ранним утром в Рыбинске мужчина стал крушить продуктовый магазин.



— Сигнал поступил на пульт охраны в 5 часов 7 минут, — сообщили сотрудники охранной компании «Дельта». — Наши сотрудники тут же выехали к магазину, который расположен в северо-западной части города.



Когда охранники приехали на место, то увидели, что мужик крушит витрину магазина тротуарной плиткой.



— Время в пути составило десять минут, — доложили специалисты группы быстрого реагирования компании. — За это время мужчина успел разнести кусками плитки фасадные окна магазина и остекление центральной двери, при этом пытаясь проникнуть внутрь помещения.

