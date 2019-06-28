Крушил десять минут: мужчина разнёс витрину магазина тротуарной плиткой

В качестве орудия для битья витрин магазина мужчина выбрал тротуарную плитку
Фото: компания «Дельта»
В Ярославской области произошло ЧП — ранним утром в Рыбинске мужчина стал крушить продуктовый магазин.
— Сигнал поступил на пульт охраны в 5 часов 7 минут, — сообщили сотрудники охранной компании «Дельта». — Наши сотрудники тут же выехали к магазину, который расположен в северо-западной части города.
Когда охранники приехали на место, то увидели, что мужик крушит витрину магазина тротуарной плиткой.
— Время в пути составило десять минут, — доложили специалисты группы быстрого реагирования компании. — За это время мужчина успел разнести кусками плитки фасадные окна магазина и остекление центральной двери, при этом пытаясь проникнуть внутрь помещения.
Видео: компания «Дельта»
Охранник скрутил дебошира, приковал наручниками к перилам у входа в магазин и вызвал полицию. Когда те приехали, он им передал задержанного.
Кстати, пока охранники ждали сотрудников МВД, они выяснили у мужика, зачем он так дерзко ломился в магазин. Тот объяснил, что ему была нужна бутылочка.
Ещё одно ЧП произошло недавно в Ярославле — неизвестные разгромили спасательный пункт на Центральном пляже, который находится на берегу Которосли. Кто-то вскрыл металлические жалюзи, разбил стекло кирпичом, залез внутрь и выкрал спецснаряжение, которое спасатели использовали при спасении людей, попавших в беду.