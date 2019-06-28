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Происшествия

Ярославец, открывший стрельбу по детям, пытался обжаловать приговор

Подробности дикого происшествия в Ярославской области

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Мужчина не согласен с приговором

Фото: Владимир Проворов, телеканал «Первый Ярославский»

Вступил в законную силу приговор мужчине, который открыл стрельбу по детям из пневматической винтовки. Происшествие случилось ещё в октябре прошлого года в селе Микляиха Тутаевского района. 37-летний мужчина услышал во дворе шум взрывающихся петард. Разозлившись, он взял пневматическую винтовку, вышел на балкон квартиры и выстрелил в сторону шалаша, где в этот момент прятались дети. Пуля ранила 9-летнего Лёву Проворова. Ребёнка в этот же день на скорой увезли в больницу и прооперировали.

Мужчина так и не признал свою вину. Он ссылается на то, что целился не в детей, а в дерево. 

— 17 июля была апелляция. Мужчина просил оправдательный приговор, потому что не знал, что в шалаше сидят дети. Но суд оставил приговор без изменений, — сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Мужчину осудили за хулиганство, совершенное с применением оружия, и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия в отношении несовершеннолетнего. Его ждёт 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Отметим, что папа пострадавшего мальчика категорически не согласен с приговором, который вынесли его соседу. 

— Не знаю, простят ли меня родители ребёнка, — говорил в интервью стрелявший по детям мужчина.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Иван
28 июн 2019 в 12:39

"Спили мушку, Джонни"- сказал старый ковбой.