Ярославец, открывший стрельбу по детям, пытался обжаловать приговор

Вступил в законную силу приговор мужчине, который открыл стрельбу по детям из пневматической винтовки. Происшествие случилось ещё в октябре прошлого года в селе Микляиха Тутаевского района. 37-летний мужчина услышал во дворе шум взрывающихся петард. Разозлившись, он взял пневматическую винтовку, вышел на балкон квартиры и выстрелил в сторону шалаша, где в этот момент прятались дети. Пуля ранила 9-летнего Лёву Проворова. Ребёнка в этот же день на скорой увезли в больницу и прооперировали.



Мужчина так и не признал свою вину. Он ссылается на то, что целился не в детей, а в дерево.

