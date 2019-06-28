Ярославец, открывший стрельбу по детям, пытался обжаловать приговор

Мужчина не согласен с приговором
Фото: Владимир Проворов, телеканал «Первый Ярославский»
Вступил в законную силу приговор мужчине, который открыл стрельбу по детям из пневматической винтовки. Происшествие случилось ещё в октябре прошлого года в селе Микляиха Тутаевского района. 37-летний мужчина услышал во дворе шум взрывающихся петард. Разозлившись, он взял пневматическую винтовку, вышел на балкон квартиры и выстрелил в сторону шалаша, где в этот момент прятались дети. Пуля ранила 9-летнего Лёву Проворова. Ребёнка в этот же день на скорой увезли в больницу и прооперировали.
Мужчина так и не признал свою вину. Он ссылается на то, что целился не в детей, а в дерево.
— 17 июля была апелляция. Мужчина просил оправдательный приговор, потому что не знал, что в шалаше сидят дети. Но суд оставил приговор без изменений, — сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Мужчину осудили за хулиганство, совершенное с применением оружия, и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия в отношении несовершеннолетнего. Его ждёт 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Отметим, что папа пострадавшего мальчика категорически не согласен с приговором, который вынесли его соседу.
— Не знаю, простят ли меня родители ребёнка, — говорил в интервью стрелявший по детям мужчина.