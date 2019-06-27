На трассе в Ярославской области пьяный водитель разбил две машины: есть пострадавшие

26 июня примерно в 21:35 вблизи Туношны случилось ДТП. 38-летний водитель «пятнашки» выехал на трассу, не справился с управлением и влетел в две легковушки, стоящие на светофоре. Осколки от «Фольксвагена», «девятки» и «пятнашки» разлетелись по дороге.



— Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в областном управлении ГИБДД.



В этом ДТП пострадал сам водитель «пятнашки». С ушибами пьяного лихача увезли в больницу. Ему назначили амбулаторное лечение.



В Ярославской области фура столкнулась с бензовозом. Есть фотографии жуткого ДТП.

