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На трассе в Ярославской области пьяный водитель разбил две машины: есть пострадавшие

Подробности с места ДТП

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Столкновение произошло рядом с поворотом на Бурмакино

Фото: Управление ГИБДД России по Ярославской области

26 июня примерно в 21:35 вблизи Туношны случилось ДТП. 38-летний водитель «пятнашки» выехал на трассу, не справился с управлением и влетел в две легковушки, стоящие на светофоре. Осколки от «Фольксвагена», «девятки» и «пятнашки» разлетелись по дороге.

— Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в областном управлении ГИБДД.

В этом ДТП пострадал сам водитель «пятнашки». С ушибами пьяного лихача увезли в больницу. Ему назначили амбулаторное лечение.

В Ярославской области фура столкнулась с бензовозом. Есть фотографии жуткого ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
27 июн 2019 в 16:42

Если бы пост не закрыли, такого бы не случилось,алкота почувствовала свободу...