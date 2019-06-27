Фура влетела в бензовоз на трассе в Ярославской области: фото

Жуткое ДТП случилось несколько часов назад на трассе М-8 в Переславском районе. У фуры лопнуло колесо. В ту же секунду её начало мотать из стороны в сторону. Огромная машина на скорости вылетела на встречку, где в это время ехал бензовоз. Столкновения было не избежать. Со страшным звуком большегрузы врезались друг в друга. Один из них протаранил барьерное ограждение и вылетел с трассы в кювет.

