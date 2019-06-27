Фура влетела в бензовоз на трассе в Ярославской области: фото

У бензовоза пробиты колёса
Фото: Упрдор «Холмогоры»
Жуткое ДТП случилось несколько часов назад на трассе М-8 в Переславском районе. У фуры лопнуло колесо. В ту же секунду её начало мотать из стороны в сторону. Огромная машина на скорости вылетела на встречку, где в это время ехал бензовоз. Столкновения было не избежать. Со страшным звуком большегрузы врезались друг в друга. Один из них протаранил барьерное ограждение и вылетел с трассы в кювет.
— Пострадавших нет. Розлива топлива нет. Дорога работает в обычном режиме, — сообщает менеджер по связям с общественностью управления дорожного хозяйства «Холмогоры» Елена Москалёва.
Вчера на трассе в этом же районе в аварии пострадали дети. Подробности и фото ДТП, где легковушка влетела в грузовик.