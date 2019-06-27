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Фура влетела в бензовоз на трассе в Ярославской области: фото

Что стало причиной аварии

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У бензовоза пробиты колёса

Фото: Упрдор «Холмогоры»

Жуткое ДТП случилось несколько часов назад на трассе М-8 в Переславском районе. У фуры лопнуло колесо. В ту же секунду её начало мотать из стороны в сторону. Огромная машина на скорости вылетела на встречку, где в это время ехал бензовоз. Столкновения было не избежать. Со страшным звуком большегрузы врезались друг в друга. Один из них протаранил барьерное ограждение и вылетел с трассы в кювет.

Авария случилась в 10:40

— Пострадавших нет. Розлива топлива нет. Дорога работает в обычном режиме, — сообщает менеджер по связям с общественностью управления дорожного хозяйства «Холмогоры» Елена Москалёва.

К счастью, водители живы

Вчера на трассе в этом же районе в аварии пострадали дети. Подробности и фото ДТП, где легковушка влетела в грузовик.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Алексей
27 июн 2019 в 15:58

Это молоковоз!

Гость
27 июн 2019 в 14:26

Это разве Переславский район? Ростовский, похоже на мост перед Деболовским