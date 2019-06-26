В Ярославской области восстановили движение по трассе после жуткого ДТП

Машину от удара отбросило в кювет
Фото: ФКУ Упрдор «Холмогоры»
В Ярославской области восстановили движение по трассе М-8 после жуткого ДТП в Переславском районе.
— Движение машин по М-8 в Переславской районе Ярославской области восстановлено в полном объеме, — рассказали в ФКУ Упрдор «Холмогоры». — Реверсивное движение осуществлялось по одной полосе для всех видов транспорта с 15:45 до 18:10.
Сегодня днём на 122-м километре трассы М-8 столкнулись «Шевроле-Лачетти» и грузовик «Вольво». В результате ДТП легковой автомобиль отбросило в кювет. Из-за аварии движение по трассе было сильно затруднено.
По информации полиции, в «Шевроле» ехали две женщины и четверо детей. Все пострадавшие госпитализированы. Двое детей и одна женщина в реанимации, одна женщина в травматологии, ещё двоих детей медики готовы отпустить, когда за ними приедут родственники.