В Ярославской области восстановили движение по трассе после жуткого ДТП

В Ярославской области восстановили движение по трассе М-8 после жуткого ДТП в Переславском районе.



— Движение машин по М-8 в Переславской районе Ярославской области восстановлено в полном объеме, — рассказали в ФКУ Упрдор «Холмогоры». — Реверсивное движение осуществлялось по одной полосе для всех видов транспорта с 15:45 до 18:10.

Сегодня днём на 122-м километре трассы М-8 столкнулись «Шевроле-Лачетти» и грузовик «Вольво». В результате ДТП легковой автомобиль отбросило в кювет. Из-за аварии движение по трассе было сильно затруднено.

