Девушка разбившегося 17-летнего байкера: «Меня к нему не подпускали»

О том, что случилось ужасное, Вика (имя изменено. – Прим. ред. ), девушка Влада, узнала в эту же ночь.

Невозможно передать горе родителей и друзей погибшего 17-летного Влада . Казалось бы, жизнь только начинается – школьный выпускной, поступление в вуз, а тут раз – и всё кончено, наступила вечная темнота. Молодой человек разбился на трассе в Ярославском районе, когда ехал на мотоцикле домой. Юноша был в шлеме, имел водительские права. Друзья рассказали , что Влад не первый сезон за рулём, ездил всегда по правилам.

— Мне позвонил его лучший друг Саша и сказал, что Влад разбился. Через минут пять я уже была там. Я прибежала туда, и там уже стояла скорая помощь. Меня к нему не подпускали, не говорили, что с ним. Позже я позвонила его родителям и всё рассказала.



Девушка училась с Владом в одной школе. Молодые люди встречались почти два года. До этого три года были хорошими друзьями.



Ребята строили планы на будущее. О свадьбе речи не было, но подростки размышляли, куда лучше поступить, чтобы быть вместе. К сожалению, судьба распределилась иначе.



— Я проживу жизнь за нас двоих, обещаю, — написала девушка на своей странице во «ВКонтакте» под чёрно-белой фотографией с Владом.



Сейчас друзья погибшего подростка открыли сбор денег на похороны. Некоторые люди перечисляют по тысяче рублей. В СМС-сообщениях пишут слова соболезнования родителям. Если вы тоже хотите помочь семье Влада, напишите Анастасии Иловенской.

