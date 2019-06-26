Истекал кровью: в центре Ярославля нашли мужчину с ножевым ранением

Пока неясно, из-за чего случился конфликт
Фото: Александра Савельева
В центре Ярославля нашли мужчину с раной в груди. Он сидел во дворе одного из домов по улице Трефолева. У мужчины было ножевое ранение. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они передали пострадавшего медикам, а сами начали разыскивать нападавшего. Он прятался в доме, возле которого нашли окровавленного мужчину.
— В ходе проверки данной информации мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления, был установлен и задержан. В отношении ранее судимого местного 52-летнего жителя возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Ранее мы писали, что в туалете одного из торговых центров Ярославля неизвестные избили и ограбили мужчину.