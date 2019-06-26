26 июня среда
СЕЙЧАС +19°С
usd 62.52
eur 71.23
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 62.52
eur 71.23
Происшествия

Истекал кровью: в центре Ярославля нашли мужчину с ножевым ранением

Сотрудники Росгвардии вычислили нападавшего

Поделиться

2 049
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Пока неясно, из-за чего случился конфликт

Фото: Александра Савельева

В центре Ярославля нашли мужчину с раной в груди. Он сидел во дворе одного из домов по улице Трефолева. У мужчины было ножевое ранение. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они передали пострадавшего медикам, а сами начали разыскивать нападавшего. Он прятался в доме, возле которого нашли окровавленного мужчину.

— В ходе проверки данной информации мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления, был установлен и задержан. В отношении ранее судимого местного 52-летнего жителя возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее мы писали, что в туалете одного из торговых центров Ярославля неизвестные избили и ограбили мужчину.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

нападениекриминал

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гот
26 июн 2019 в 10:14

Московская полиция завершила расследование дела бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова и трех его подельников, предлагавших за вознаграждение помощь в назначении на государственные должности. Потерпевшим по делу проходит экс-сенатор Юрий Удалов, передавший решальщикам в рублях и валюте около 66 млн рублей за так и не состоявшееся назначение губернатором Ярославской области. Фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве, поскольку, по материалам дела, помочь с получением должности они реальной возможности не имели.