Истекал кровью: в центре Ярославля нашли мужчину с ножевым ранением

В центре Ярославля нашли мужчину с раной в груди. Он сидел во дворе одного из домов по улице Трефолева. У мужчины было ножевое ранение. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они передали пострадавшего медикам, а сами начали разыскивать нападавшего. Он прятался в доме, возле которого нашли окровавленного мужчину.



— В ходе проверки данной информации мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления, был установлен и задержан. В отношении ранее судимого местного 52-летнего жителя возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

