Семья с двумя детьми, которой подожгли дом, рассказала, почему с ними так поступили

Семья, которая после поджога потеряла дом, рассказала 76.RU подробности этого происшествия, а также озвучила свою версию случившегося.

Напомним, ночью 1 июня двое мужчин подожгли дом в Диево-Городище. Внутри дома в тот момент находились двое взрослых и двое детей.

— В доме были мои родители и две маленькие сестрёнки. Я приехал уже после того, как всё загорелось, — рассказывает Александр. — Мы уверены, что это поджог, поскольку на доме установлены камеры видеонаблюдения, на которых видно, как двое мужчин обливают всё бензином, поджигают и убегают.