Семья с двумя детьми, которой подожгли дом, рассказала, почему с ними так поступили

Дом сгорел полностью
Фото: читатель 76.RU
Семья, которая после поджога потеряла дом, рассказала 76.RU подробности этого происшествия, а также озвучила свою версию случившегося.
Напомним, ночью 1 июня двое мужчин подожгли дом в Диево-Городище. Внутри дома в тот момент находились двое взрослых и двое детей.
— В доме были мои родители и две маленькие сестрёнки. Я приехал уже после того, как всё загорелось, — рассказывает Александр. — Мы уверены, что это поджог, поскольку на доме установлены камеры видеонаблюдения, на которых видно, как двое мужчин обливают всё бензином, поджигают и убегают.
Александр говорит: он и родители подозревают, кто этом мог сделать. Озвучил он также и основную версию поджога.
— Мы предполагаем, что у нас хотят отнять строительную компанию, — рассказал Александр.
По его словам, поджигатели знали, что в тот момент в доме находилась семья. К счастью, никто не пострадал.
— Они проснулись, потому что на втором этаже спал шестимесячный ребёнок, который захотел есть и заплакал. Это спасло им жизнь, — рассказал Александр. — Сейчас они живут у родственников.
Сейчас полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Александр говорит, что его семья добивается того, чтобы дело переквалифицировали на статью о покушении на убийство.