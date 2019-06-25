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Происшествия

На трассе в Ярославском районе насмерть разбился 17-летний мотоциклист

Что стало причиной ночной аварии

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Госавтоинспекции ещё предстоит выяснить точную причину ДТП

Фото: архив УМВД России по Ярославской области

Сегодня ночью около 00:30 на федеральной трассе М-8 погиб мотоциклист. По предварительной информации Госавтоинспекции, 17-летний молодой человек ехал на мотоцикле Zongshen. Внезапно что-то пошло не так, и парень упал с мотоцикла. Видимо, скорость была велика, поэтому молодой человек скончался на месте.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Похожая авария была в Ярославском районе. Там столкнулись два мотоциклиста. Погиб 18-летний парень, а его друг сбежал с места ДТП.

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