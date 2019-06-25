На трассе в Ярославском районе насмерть разбился 17-летний мотоциклист

Сегодня ночью около 00:30 на федеральной трассе М-8 погиб мотоциклист. По предварительной информации Госавтоинспекции, 17-летний молодой человек ехал на мотоцикле Zongshen. Внезапно что-то пошло не так, и парень упал с мотоцикла. Видимо, скорость была велика, поэтому молодой человек скончался на месте.



— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

