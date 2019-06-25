«Эвакуировали детей из садика»: в Ярославле случился крупный пожар

Вчера в Ярославле случился пожар — загорелся расселённый дом на улице Строителей во Фрунзенском районе. Строение потушили быстро, но местные жители возмущены — такое бесхозное соседство опасно, горит не в первый раз.

— Я писала в газету об этом неблагоприятном соседстве ещё зимой, толку никакого, — пишет Ольга Акатова в группе «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76». — Очень опасно рядом с садиком. Но властям по одному месту. Не дай бог там были бы дети в это время. Мой ребенок ходит в этот сад, и площадка его группы рядом с горящим домом.