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«Эвакуировали детей из садика»: в Ярославле случился крупный пожар

Подробности с места ЧП

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Дом полыхает не в первый раз

Фото: Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76

Вчера в Ярославле случился пожар — загорелся расселённый дом на улице Строителей во Фрунзенском районе. Строение потушили быстро, но местные жители возмущены — такое бесхозное соседство опасно, горит не в первый раз.

— Я писала в газету об этом неблагоприятном соседстве ещё зимой, толку никакого, — пишет Ольга Акатова в группе «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76». — Очень опасно рядом с садиком. Но властям по одному месту. Не дай бог там были бы дети в это время. Мой ребенок ходит в этот сад, и площадка его группы рядом с горящим домом.

Очевидцы ЧП утверждают, что опасность действительно была.

— Год стоят, и дела никому нет, помойку организовали в этом доме. Действительно, детский садик стоит между двумя такими домами. Опасное соседство. Детей эвакуировали из садика, отправили в ДК «Судостроитель», — пишет там же Алена Славянская. — Теперь опасность, что дом рухнет после пожара.

Такие пожары вспыхивают в Ярославле не в первый раз. Недавно горел расселённый дом на Угличской. Он стоит рядом с жилыми домами. Тогда едким дымом заволокло полрайона.

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