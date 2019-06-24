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Происшествия

Зажало ноги: появилось видео, как доставали мужчину из машины после жуткого ДТП в Ярославле

Две машины разбились всмятку

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Машины превратились в месиво

Фото: ЦГЗ Ярославля

Появилось видео последствий страшного ДТП в Ярославле на улице Гагарина 23 июня. Здесь две легковушки разбились так, что от обеих машин остались лишь искорёженные куски железа.

— В одной машине были девушки, очень сильно кричали, — рассказывают очевидцы происшествия. — А в другой — мужчине ноги, похоже, переломало.

И, судя по видео, так и есть — центр гражданской защиты Ярославля опубликовал кадры, как мужчину вытаскивают из авто. Ноги водителя зажало расплющенным железом. Сам он выбраться не смог — спасатели разрезали корпус машины, чтобы вытащить мужчину. В итоге доктора увезли его на носилках.

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