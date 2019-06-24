На федеральной трассе в Ярославской области обрушился путепровод: пострадало 15 машин

На федеральной трассе М-8 Москва — Холмогоры в Ростовском районе обрушился путепровод. Куски бетонной конструкции отвалились не за один раз — они падали сегодня ночью и ранним утром.



— Как сообщалось ранее, проведенное обследование специалистами выявило неудовлетворительное состояние сооружения, в связи с чем начало ремонта путепровода было запланировано на июнь текущего года, — сообщили в упрдор «Холмогоры». — В конце прошлой недели эксперты мостового подразделения вновь провели осмотр ремонтного путепровода, одновременно изучая, как на период ремонта следует организовать временный проезд.

