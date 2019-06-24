24 июня понедельник
СЕЙЧАС +21°С
usd 63.13
eur 71.35
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 63.13
eur 71.35
Происшествия

На федеральной трассе в Ярославской области обрушился путепровод: пострадало 15 машин

Из-за крупного ЧП пришлось изменить схему движения на М-8

Поделиться

2 835
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Авария случилась на М-8

Фото: читатель 76.RU

На федеральной трассе М-8 Москва — Холмогоры в Ростовском районе обрушился путепровод. Куски бетонной конструкции отвалились не за один раз — они падали сегодня ночью и ранним утром.

— Как сообщалось ранее, проведенное обследование специалистами выявило неудовлетворительное состояние сооружения, в связи с чем начало ремонта путепровода было запланировано на июнь текущего года, — сообщили в упрдор «Холмогоры». — В конце прошлой недели эксперты мостового подразделения вновь провели осмотр ремонтного путепровода, одновременно изучая, как на период ремонта следует организовать временный проезд.

От моста отваливались целые куски

Известно, что пострадало около 15 автомобилей. Повреждения разные, в основном побиты лобовые стёкла.

— На данный момент арматуру дорожные рабочие срезали, устранив риски для проезжающих машин, — отметили в упрдор «Холмогоры».
Капитальный ремонт путепровода начнется в конце этой недели. На период производства работ движение транспорта направят по временной схеме — из четырёх полос будут задействованы только две, регулироваться движение в противоположных направлениях будет с помощью светофора.

Под мостом опасно ездить

Из моста торчат куски арматуры

Мост просто крошится

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

гость
24 июн 2019 в 15:39

ну хоть границы то районов посмотрите
а у этого моста строители с вагончиками уже месяц стоят

гость
24 июн 2019 в 15:23

что там с законом о "фейковых" новостях?
не слышали?
плевали?
или это "не тот случай"?

Гость
24 июн 2019 в 15:21

до чего же желтушный заголовок... фу такими быть