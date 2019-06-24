На федеральной трассе в Ярославской области обрушился путепровод: пострадало 15 машин

Авария случилась на М-8
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На федеральной трассе М-8 Москва — Холмогоры в Ростовском районе обрушился путепровод. Куски бетонной конструкции отвалились не за один раз — они падали сегодня ночью и ранним утром.
— Как сообщалось ранее, проведенное обследование специалистами выявило неудовлетворительное состояние сооружения, в связи с чем начало ремонта путепровода было запланировано на июнь текущего года, — сообщили в упрдор «Холмогоры». — В конце прошлой недели эксперты мостового подразделения вновь провели осмотр ремонтного путепровода, одновременно изучая, как на период ремонта следует организовать временный проезд.
Известно, что пострадало около 15 автомобилей. Повреждения разные, в основном побиты лобовые стёкла.
— На данный момент арматуру дорожные рабочие срезали, устранив риски для проезжающих машин, — отметили в упрдор «Холмогоры».
Капитальный ремонт путепровода начнется в конце этой недели. На период производства работ движение транспорта направят по временной схеме — из четырёх полос будут задействованы только две, регулироваться движение в противоположных направлениях будет с помощью светофора.