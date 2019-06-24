24 июня понедельник
СЕЙЧАС +21°С
usd 63.13
eur 71.35
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 63.13
eur 71.35
Происшествия
Глыба снега рухнула на женщин

«Пообещал помочь и не взял трубку»: ярославец, чья мама пострадала от глыбы, обиделся на депутата

Претензия сына пострадавшей и ответ депутата

Поделиться

1 415
8 Обсудить

Все новости

Все новости

Женщина проходит тяжёлое восстановление 

Фото: читатель 76.RU, Марина Тетерюкова / Vk.com

Прошло уже почти полгода после страшного случая, когда в центре Ярославля на 54-летнюю Марину Тетерюкову упали глыбы льда с крыши на улице Большой Октябрьской. Женщина выжила, но теперь не чувствует половины тела — всего, что ниже груди. Сын Марины Тетерюковой Денис бьётся за её здоровье и справедливое наказание для ответственного за чистку наледи с крыши, но одна ситуация его возмутила особенно сильно. 

Дмитрию и его маме обещался помочь депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв, он одним из первых откликнулся на эту историю. Но спустя недолгое время пропал вместе с обещаниями.

— Понятно, что это дело добровольное. Но наобещать, а потом просто не брать трубку, не отвечать на СМС... Вот, что противно, — расстраивается Денис Тетерюков.

Мы дозвонились до депутата, попросив его прокомментировать обвинения. 

— Хотелось бы понять, что обещал и что не сделал, — удивился Роман Фомичёв. — Я единственный из всех депутатов и органов власти встретился с ним и выслушал. Это первое. Если кто-то вообразил, что я буду финансировать лечение и реабилитацию... Может, недопонимал что-то человек от меня. Всё, что от меня зависело, административно мы всё решили. Была оказана помощь и повышенное внимание от персонала больницы. Ничего никому сверхъестественного не обещал. Желаю здоровья.

Глыба льда с крыши обрушилась на Марину Тетерякову около пяти месяцев назад. Приехавшим докторам скорой помощи 54-летняя Марина Тетерюкова пожаловалась, что не чувствует ног в то время, когда её тело было переломано. Сын Марины рассказал о её состоянии. Диагнозы пострадавшей ужасны. Сейчас семья нуждается в помощи, чтобы женщина могла пройти реабилитацию и научиться управлять своим телом заново. Откликнуться на просьбу о помощи можно в группе «ВКонтакте».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

глыба льда упала на женщину

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
24 июн 2019 в 16:13

все депутаты Госдумы трепло.только на словах они могут орать-или когда их это касается

123
24 июн 2019 в 16:04

Это была "прямая линия" с Р.Фомичевым ))))

Гостья
24 июн 2019 в 15:38

Я - не я! и хата - не моя. Вот они депутаты. Только трепаться могут.