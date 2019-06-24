«Пообещал помочь и не взял трубку»: ярославец, чья мама пострадала от глыбы, обиделся на депутата

Дмитрию и его маме обещался помочь депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв, он одним из первых откликнулся на эту историю. Но спустя недолгое время пропал вместе с обещаниями.

Прошло уже почти полгода после страшного случая, когда в центре Ярославля на 54-летнюю Марину Тетерюкову упали глыбы льда с крыши на улице Большой Октябрьской. Женщина выжила, но теперь не чувствует половины тела — всего, что ниже груди. Сын Марины Тетерюковой Денис бьётся за её здоровье и справедливое наказание для ответственного за чистку наледи с крыши, но одна ситуация его возмутила особенно сильно.

— Понятно, что это дело добровольное. Но наобещать, а потом просто не брать трубку, не отвечать на СМС... Вот, что противно, — расстраивается Денис Тетерюков.

Мы дозвонились до депутата, попросив его прокомментировать обвинения.

— Хотелось бы понять, что обещал и что не сделал, — удивился Роман Фомичёв. — Я единственный из всех депутатов и органов власти встретился с ним и выслушал. Это первое. Если кто-то вообразил, что я буду финансировать лечение и реабилитацию... Может, недопонимал что-то человек от меня. Всё, что от меня зависело, административно мы всё решили. Была оказана помощь и повышенное внимание от персонала больницы. Ничего никому сверхъестественного не обещал. Желаю здоровья.

Глыба льда с крыши обрушилась на Марину Тетерякову около пяти месяцев назад. Приехавшим докторам скорой помощи 54-летняя Марина Тетерюкова пожаловалась, что не чувствует ног в то время, когда её тело было переломано. Сын Марины рассказал о её состоянии. Диагнозы пострадавшей ужасны. Сейчас семья нуждается в помощи, чтобы женщина могла пройти реабилитацию и научиться управлять своим телом заново. Откликнуться на просьбу о помощи можно в группе «ВКонтакте».