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Полицейские объяснили, зачем гоняли на служебной машине по пляжу в Ярославле

Официальный комментарий УМВД

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Полицейских на видео сняли отдыхающие

Фото: Андрей Александрович

В ярославской полиции прокомментировали видео, которое попало в соцсети и наделало много шуму в выходные. На видео служебная машина полиции несётся по пляжу

— Сотрудники полиции прибыли на берег реки Волги по сообщению о том, что срочно требуется помощь. Поступило сообщение от женщины, что ее супруг заплыл далеко, требуется помощь. Незамедлительно на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции для оказания помощи. Женщина, которая обратилась по телефону, к прибывшим сотрудникам подошла не сразу, пояснила, что мужчина выбрался на берег, в помощи сотрудников полиции не нуждается, она тоже. Помощь мужчине на реке была оказана сотрудниками ЦГЗ, которые помогли ему выбраться из воды на берег. Нарушений в действиях сотрудников полиции при реагировании на сообщении о том, что требуется помощь, нет, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

После публикации скандального видео на сторону полицейских встали и общественники.

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КОММЕНТАРИИ (1)

111
24 июн 2019 в 11:32

Чет ментов и МЧС путают, перегрелись видать или градус высок? Да и менты че туда погнали, а если б их на пожар вызвали?