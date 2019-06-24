Полицейские объяснили, зачем гоняли на служебной машине по пляжу в Ярославле

В ярославской полиции прокомментировали видео, которое попало в соцсети и наделало много шуму в выходные. На видео служебная машина полиции несётся по пляжу.



— Сотрудники полиции прибыли на берег реки Волги по сообщению о том, что срочно требуется помощь. Поступило сообщение от женщины, что ее супруг заплыл далеко, требуется помощь. Незамедлительно на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции для оказания помощи. Женщина, которая обратилась по телефону, к прибывшим сотрудникам подошла не сразу, пояснила, что мужчина выбрался на берег, в помощи сотрудников полиции не нуждается, она тоже. Помощь мужчине на реке была оказана сотрудниками ЦГЗ, которые помогли ему выбраться из воды на берег. Нарушений в действиях сотрудников полиции при реагировании на сообщении о том, что требуется помощь, нет, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

