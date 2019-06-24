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Происшествия

Под Гаврилов-Ямом иномарка вылетела в кювет: погиб водитель

Подробности смертельной аварии в Ярославской области

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Удар пришёлся на водительское место

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

В выходные в Ярославской области случилось ДТП. 23 июня около 17:20 на трассе под Гаврилов-Ямом «Фольксваген» вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации Госавтоинспекции, за рулём был 45-летний водитель. Он погиб на месте происшествия. Вместе с ним был пассажир, 36-летний мужчина. Его госпитализировали.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Лобовое стекло все в трещинах

Подобные ДТП происходят часто. Совсем недавно в Ярославской области автобус с пассажирами выехал в кювет

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КОММЕНТАРИИ (1)

Попов
24 июн 2019 в 10:00

Значит так.Как обычно в Рашке.Дорогу до Яма сделали.Теперь будет собирать жизни.В субботу Митсубиси слетел.Теперь первый труп.Зачем соблюдать скоростной режим...