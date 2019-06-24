Под Гаврилов-Ямом иномарка вылетела в кювет: погиб водитель

В выходные в Ярославской области случилось ДТП. 23 июня около 17:20 на трассе под Гаврилов-Ямом «Фольксваген» вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации Госавтоинспекции, за рулём был 45-летний водитель. Он погиб на месте происшествия. Вместе с ним был пассажир, 36-летний мужчина. Его госпитализировали.



— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

