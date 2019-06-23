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Происшествия

«Девушки очень сильно кричали»: очевидцы сообщили о жутком ДТП в Ярославле

Что сообщают люди с места происшествия, где машины буквально разорвало в клочья

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Легковушки буквально разорвало в клочья

Фото: Максим Чудаков

Сегодня в Ярославле на улице Гагарина произошло жуткое ДТП. На дороге не разъехались две легковушки.

— В одной машине были девушки, очень сильно кричали, — рассказывают очевидцы происшествия. — А в другой — мужчине ноги, похоже, переломало. Вроде все живы.

По мнению свидетелей, в аварии никто не погиб. Насколько сильно пострадали люди, сейчас выясняют медики. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Сегодня в половине второго ночи произошло ещё одно ДТП на федеральной трассе М-8. Там «Лада-Калина» ночью сбила лося.

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