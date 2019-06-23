«Девушки очень сильно кричали»: очевидцы сообщили о жутком ДТП в Ярославле

Легковушки буквально разорвало в клочья
Фото: Максим Чудаков
Сегодня в Ярославле на улице Гагарина произошло жуткое ДТП. На дороге не разъехались две легковушки.
— В одной машине были девушки, очень сильно кричали, — рассказывают очевидцы происшествия. — А в другой — мужчине ноги, похоже, переломало. Вроде все живы.
По мнению свидетелей, в аварии никто не погиб. Насколько сильно пострадали люди, сейчас выясняют медики. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Сегодня в половине второго ночи произошло ещё одно ДТП на федеральной трассе М-8. Там «Лада-Калина» ночью сбила лося.