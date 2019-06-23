«Девушки очень сильно кричали»: очевидцы сообщили о жутком ДТП в Ярославле

Сегодня в Ярославле на улице Гагарина произошло жуткое ДТП. На дороге не разъехались две легковушки.



— В одной машине были девушки, очень сильно кричали, — рассказывают очевидцы происшествия. — А в другой — мужчине ноги, похоже, переломало. Вроде все живы.

