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Происшествия

Водителя раздавило в собственной машине: на трассе в Ярославской области столкнулись «Рено» и «Лада»

Подробности смертельной аварии

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У водителя «Рено-Логан» не было шансов выжить

Фото: УМВД по Ярославской области 

В ночь с 21 на 22 июня на дороге Новое Село — Мышкин случилась смертельная авария. Около 22:20 на трассе столкнулись «Лада-Приора» и «Рено-Логан».

От удара «Рено» выкатился с дороги в кювет и перевернулся. Машину так сильно помяло, что у водителя практически не было шансов из неё выбраться, 58-летний мужчина погиб на месте. Ещё двоих пострадавших пассажирок из его машины увезли на скорой, серьёзные травмы получила 61-летняя женщина. Повезло отделаться ушибами 57-летней пассажирке. 

Досталось пассажирке с заднего сидения «Рено»

За рулём «Приоры» ехал 21-летний парень, и с ним всё в порядке. 

— На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, медики. Восстанавливается ход произошедших событий, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Пока неизвестно, были ли водители трезвыми. 

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