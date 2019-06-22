Водителя раздавило в собственной машине: на трассе в Ярославской области столкнулись «Рено» и «Лада»

У водителя «Рено-Логан» не было шансов выжить
Фото: УМВД по Ярославской области
В ночь с 21 на 22 июня на дороге Новое Село — Мышкин случилась смертельная авария. Около 22:20 на трассе столкнулись «Лада-Приора» и «Рено-Логан».
От удара «Рено» выкатился с дороги в кювет и перевернулся. Машину так сильно помяло, что у водителя практически не было шансов из неё выбраться, 58-летний мужчина погиб на месте. Ещё двоих пострадавших пассажирок из его машины увезли на скорой, серьёзные травмы получила 61-летняя женщина. Повезло отделаться ушибами 57-летней пассажирке.
За рулём «Приоры» ехал 21-летний парень, и с ним всё в порядке.
— На место аварии выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, медики. Восстанавливается ход произошедших событий, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Пока неизвестно, были ли водители трезвыми.