Водителя раздавило в собственной машине: на трассе в Ярославской области столкнулись «Рено» и «Лада»

В ночь с 21 на 22 июня на дороге Новое Село — Мышкин случилась смертельная авария. Около 22:20 на трассе столкнулись «Лада-Приора» и «Рено-Логан».

От удара «Рено» выкатился с дороги в кювет и перевернулся. Машину так сильно помяло, что у водителя практически не было шансов из неё выбраться, 58-летний мужчина погиб на месте. Ещё двоих пострадавших пассажирок из его машины увезли на скорой, серьёзные травмы получила 61-летняя женщина. Повезло отделаться ушибами 57-летней пассажирке.