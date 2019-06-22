«Днём он развозил по городу людей»: в Ярославле сгорел пассажирский автобус

— Шесть человек и две машины тушили огонь. Причина возгорания пока неизвестна, — передали в управлении МЧС по Ярославской области.

К счастью, автобус был без пассажиров.

В Ярославле сгорел пассажирский автобус. Он вспыхнул прямо на территории муниципальной компании ПАТП-1 на Московском проспекте, 112а.

Ярославцы обсуждают случившееся в соцсетях. Кто-то даже приложил видео, что видел этот автобус во время рейса — из него уже валил чёрный дым.

— За несколько часов до пожара я снял видео, как автобус отъезжал от остановки на улице Первомайской, а от него чёрный дым валил, — рассказал 76.RU Илья Кичигин.