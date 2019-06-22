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Происшествия

«Днём он развозил по городу людей»: в Ярославле сгорел пассажирский автобус

Транспорт уничтожен огнём полностью

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Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле сгорел пассажирский автобус. Он вспыхнул прямо на территории муниципальной компании ПАТП-1 на Московском проспекте, 112а.

К счастью, автобус был без пассажиров. 

— Шесть человек и две машины тушили огонь. Причина возгорания пока неизвестна, — передали в управлении МЧС по Ярославской области.

Ярославцы обсуждают случившееся в соцсетях. Кто-то даже приложил видео, что видел этот автобус во время рейса — из него уже валил чёрный дым.

— За несколько часов до пожара я снял видео, как автобус отъезжал от остановки на улице Первомайской, а от него чёрный дым валил, — рассказал 76.RU Илья Кичигин.

— Половина транспорта коптит сзади, и шлейф черного дыма, неудивительно, что такое случилось, — считает Анна Захарова. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
22 июн 2019 в 11:38

Дак еще бы он не коптил, новое московское начальство привозит дизельное топливо из Подмосковья,да и соляркой то чем заправляют автобусы нельзя назвать, вонь от этой жижи стоит невыносимая.