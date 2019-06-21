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Происшествия

Плюнули на безопасность: на хозяйку батута, улетевшего вместе с детьми, завели уголовное дело

Под статью попала 35-летняя женщина

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На батуте сильно пострадала девочка

Фото: Рыбинский дневник / Vk.com

В Рыбинске следователи возбудили уголовное дело после крупного городского ЧП — в парке ветром снесло батут, на котором находились дети. Под статью попала 35-летняя женщина — владелица аттракциона. У следователей жесткие претензии.

— Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, вследствие чего его опрокинуло порывом ветра, — уточнили в Следственном комитете. 

Не выдержали крепления аттракциона

Сейчас следователи разбираются в деталях случившегося и решают, какую меру пресечения избрать. По статье женщине грозит до шести лет и полумилионный штраф.

Беда случилась в рыбинском парке 20 июня. И ЧП довольно серьёзное — одна из девочек, игравших на батуте, получила травмы. Такие, что ребёнка отправили сразу в реанимацию.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Mel
21 июн 2019 в 15:56

Как интересно получается, а при чем тут хозяйка батута?! Она же не сама батут производила и крепеж к нему! Если анкер бракованный и не выдержал нагрузки! Должен нести ответственность производитель! У нас половина товара в магазинах - брак! Начиная от огнетушителей и заканчивая крепежом! Что могла сделать хозяйка, как проверить батут на нагрузки? Этим должны заниматься гос службы допустившие товар на рынок!