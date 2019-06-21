Плюнули на безопасность: на хозяйку батута, улетевшего вместе с детьми, завели уголовное дело

В Рыбинске следователи возбудили уголовное дело после крупного городского ЧП — в парке ветром снесло батут, на котором находились дети. Под статью попала 35-летняя женщина — владелица аттракциона. У следователей жесткие претензии.

— Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, вследствие чего его опрокинуло порывом ветра, — уточнили в Следственном комитете.