Нёсся пьяный на пешеходов: в Ярославле будут судить водителя, въехавшего в толпу людей

В Ярославле передали в суд уголовное дело в отношении 29-летнего водителя, въехавшего на скорости в толпу пешеходов на Московском проспекте. Авария случилась в ноябре 2018 года на пересечении с улицей Гагарина: люди только успели ступить на пешеходный переход, в это время на толпу нёсся внедорожник. Машина ехала на красный свет.

Двоих пострадавших откинуло на несколько метров вперёд по дороге. А одну из попавших под колёса девушек в тяжёлом бессознательном состоянии увезли на автомобиле медицины катастроф. Пострадавшими оказались 15- и 16-летние девочки и две девушки: 19 и 20 лет. Самую младшую уже отпустили домой.

