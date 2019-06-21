Нёсся пьяный на пешеходов: в Ярославле будут судить водителя, въехавшего в толпу людей

В той аварии под колёса несущейся «Тойоты» попали пять человек
Фото: «Ярнет»
В Ярославле передали в суд уголовное дело в отношении 29-летнего водителя, въехавшего на скорости в толпу пешеходов на Московском проспекте. Авария случилась в ноябре 2018 года на пересечении с улицей Гагарина: люди только успели ступить на пешеходный переход, в это время на толпу нёсся внедорожник. Машина ехала на красный свет.
Двоих пострадавших откинуло на несколько метров вперёд по дороге. А одну из попавших под колёса девушек в тяжёлом бессознательном состоянии увезли на автомобиле медицины катастроф. Пострадавшими оказались 15- и 16-летние девочки и две девушки: 19 и 20 лет. Самую младшую уже отпустили домой.
— Пострадавших было даже пятеро. У одного был лёгкий вред здоровью, у двух других — средний. Но только тяжкий вред здоровью образует уголовную статью, — рассказал заместитель прокурора Красноперекопского района Ярославля Владимир Волков.
Прокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд. Дата заседания пока не назначена. Но за пьяную езду, которая повлекла за собой тяжёлые травмы людей, водителю грозит до четырёх лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Пострадавшие заявили гражданские иски о компенсациях за причинённый ущерб здоровью.
После той страшной аварии пешеходы, успевшие увернуться от удара, сообщали, что водитель и вовсе уснул за рулём.